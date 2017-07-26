10. «ДЮНА»

Экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта не встретила понимания ни у критиков, ни у зрителя: лента провалилась в прокате. Сам Линч на протяжении всего процесса съемок скандалил с продюсерами, пытавшимися обуздать полет мысли свободолюбивого режиссера. Но нет худа без добра: именно над «Дюной» Линч впервые поработал вместе с Кайлом Маклахленом, будущим легендарным агентом Купером.

9. «ШОССЕ В НИКУДА»

В жизнь саксофониста Фреда Мэдисона и его жены Рене сначала приходят незнакомцы, а затем труднообъяснимая чертовщина. Сначала таинственные звонки, потом загадочные видеокассеты, и вот уже Рене мертва, а Фред попадает в тюрьму как главный подозреваемый в убийстве. В камере он необъяснимым образом перевоплощается в другого человека, который заводит роман с двойником убитой женщины. Фильму сильно досталось в прессе — возможно, потому, что кинокритики просто не поняли, что произошло.

8. «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»

Молодые любовники Сэйлор (Николас Кейдж еще снимался в хорошем кино) и Лула (Лора Дерн) спасаются бегством от банды наемных убийц, нанятых выжившей из ума матерью Лулы.

7. «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»

Переживающая не лучшие времена актриса (снова Лора Дерн) получает роль, которая должна спасти ее карьеру. Но фильм, похоже, проклят и вообще актриса зря за него взялась. Участие в съемках зеркально отражается на ее же собственной жизни, и чем дальше, тем чаще она сталкивается с загадочными событиями и странными персонажами.

6. «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»

Фильм-приквел легендарного сериала фокусирует внимание на Лоре Палмер, девушке, которая стала центром всей вселенной «Твин Пикс». Этот пугающий и жестокий фильм рассказывает, чем жила Лора и дает ей возможность высказать, наконец, свои страхи и мечты.

5. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

За роль старика Элвина Стрейта актер Ричард Фарнсворт получил номинацию на «Оскар». Главный герой — тот самый Стрейт — решает навестить собственного брата, живущего в другом штате. Но не водит машину и ненавидит автобусы — а потому садится верхом на старую газонокосилку, и со скоростью 5 миль в час отправляется в долгий путь, по пути заводя новые интересные знакомства.

4. «ЧЕЛОВЕК-СЛОН»

Первые две номинации на «Оскар» — за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий — Линч получил именно за этот фильм. Лента рассказывает о Джозефе Меррике, чей непрезентабельный внешний вид становится главным источником доходов для владельца цирка уродцев. Тот редкий случай, когда Дэвид Линч выстраивает свое повествование прямолинейно.

3. «ГОЛОВА-ЛАСТИК»

Дебютная полнометражная работа Линча и одновременно — одна из самых выдающихся. Джек Нэнс играет человека, живущего в печальной индустриальной пустоши, который внезапно выясняет, что у него есть недоношенный ребенок от старой знакомой. Сталкиваясь со всеми сложностями этого безумного и кошмарного мира, он пытается сохранить здравомыслие.

2. «СИНИЙ БАРХАТ»

В этом фильме Линч впервые создает образ, который впоследствии станет его визитной карточкой: старомодная американская пастораль, под которой скрывается жестокий мир безумия. Здесь же — Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини в одной из ее лучших ролей и бесподобный Деннис Хоппер.

1. «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»

Лучший фильм Линча был задуман как пилотная серия нового шоу, но после того, как все кабельные каналы отказались от него, режиссер превратил «Малхолланд драйв» в свой шедевр. Здесь переплелись головокружительное отражение мира Голливуда, одержимость и фантасмагория. Это разносторонний, пугающий и заставляющий о многом задуматься фильм — такой, каким и должен быть один из лучших фильмов в истории.