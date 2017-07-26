Новый проект Google Street View позволяет совершить виртуальную экскурсию по станции, находящейся в 400 км над поверхностью Земли. Теперь каждый желающий может
Панорамы состоят из множества кадров, сделанных на зеркальную камеру астронавтом Томасом Песке из Европейского космического агентства. Он провёл на борту МКС шесть месяцев в качестве бортинженера. «Я сделал снимки для Google Street View, чтобы показать, как станция выглядит изнутри, и каково это — смотреть на Землю из открытого космоса», — рассказал он.
В 2015 NASA уже предпринимало попытку показать МКС — было записано несколько видеоэкскурсий, на которых астронавт Саманта Кристофоретти рассказывала,
Сервис Google Street View был запущен в 2007 году. Сейчас он позволяет во всей полноте рассмотреть не только природу и архитектуру разных стран, но также содержит тематические сборники, например, набор панорам с площадок «Игры престолов», музеев и