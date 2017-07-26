Новый проект Google Street View позволяет совершить виртуальную экскурсию по станции, находящейся в 400 км над поверхностью Земли. Теперь каждый желающий может детально рассмотреть , как выглядит МКС изнутри, прогуляться по ее коридорам, изучить 17 отсеков станции и узнать, как живут космонавты.

Панорамы состоят из множества кадров, сделанных на зеркальную камеру астронавтом Томасом Песке из Европейского космического агентства. Он провёл на борту МКС шесть месяцев в качестве бортинженера. «Я сделал снимки для Google Street View, чтобы показать, как станция выглядит изнутри, и каково это — смотреть на Землю из открытого космоса», — рассказал он.

В 2015 NASA уже предпринимало попытку показать МКС — было записано несколько видеоэкскурсий, на которых астронавт Саманта Кристофоретти рассказывала, как устроены душ и уборная.