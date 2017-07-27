Стивен Дишман сбежал из тюрьмы в Бентоне, Арканзас, США, в 1984 году, и более 32 лет ему удавалось скрываться от властей. Однако на выходных сотрудники полиции задержали его в своем доме в тихом районе Спрингдейла в том же штате.

До конца неизвестно, где мужчина провел последние три десятка лет. Представитель полиции сообщил The New York Times , что задержать Дишмана удалось благодаря свидетельству очевидца. Примечательно, что информатор полиции знал о нахождении беглеца как минимум последние 25 лет, однако сообщить о нем решил только сейчас.

Представитель полиции не раскрыл личность информатора, а также не сообщил, в каких отношениях он (или она) состоит с Дишманом. «Мы проводим расследование», — цитирует полицейского NYT.

Стивен Дишман был осужден за ограбление на семь лет тюрьмы, из которых отбыл едва ли полгода. Теперь ему придется досидеть свой срок до конца, а кроме того, суд может назначить ему дополнительное наказание за побег. Сейчас Стивену Дишману 60 лет.

Соседи характеризовали его как «исключительно милого» и «прекрасного соседа».