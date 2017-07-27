Леонардо ДиКаприо спродюсирует сериал о космической программе NASA вместе с National Geographic. Это, к слову, не первое сотрудничество актера и канала — ранее они уже выпустили документальный фильм об изменениях климата Before the Flood.

Новый сериал берет за основу книгу Тома Вулфа 1979 года «Битва за космос» (оригинальное название — The Right stuff). История расскажет об американских астронавтах, которые были выбраны для первого полета в космос в рамках программы «Проект «Меркурий».

«Мы рассмотрим испытания и невзгоды, выпавшие на долю этих людей, то, о чем они думали и к чему стремились во время космической гонки 50-х годов. Это идеальная история для National Geographic», — рассказала Кортни Монро, генеральный директор National Geographic Global Networks.

О датах выхода документального сериала пока ничего не известно.