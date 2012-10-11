Стадион Арлингтон в городе Истборн. Трек для гонок на выживание почти всегда овальный, редко — в форме восьмерки.
По правилам, с машины перед гонкой надо снять все лишнее, включая бамперы и ветровое стекло.
В двигатель нельзя вносить никаких изменений, по сравнению с заводской сборкой.
До гонок допускаются любые праворульные машины с передним или задним приводом, кроме BMW, Mini, Ford Cortina и некоторых других.
Двери машин завариваются. Вместо заводского бензобака внутрь салона ставят новый, объемом не больше 9 литров.
По правилам, можно атаковать любую часть машины, кроме водительской двери — она справа.
Люк, сын одного из гонщиков. До участия в соревнованиях допускаются люди с 16 лет, с правами или без.
В главных гонках сезона участвует по 250 автомобилей со всей страны.
Раскрашивать машину можно как угодно, но обязательно «яркими цветами».