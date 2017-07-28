Новый «Твин Пикс» озадачил телезрителей настолько, что Кайлу Маклахлену от лица съемочной группы пришлось пообещать , что к концу сезона все загадки будут разложены по полочкам.

Но если вы потерялись в сложной драматургии сериала и не готовы дожидаться его окончания, то этот разбор может серьезно упростить вам дальнейший просмотр. Первую часть «Твин Пикса» для тех, кто ничего не понял, можно прочитать здесь.

Осторожно, впереди спойлеры к сериалу и его книжным дополнительным материалам!

1. Что, черт возьми, произошло в 8 серии?

2. Какую роль в сериале играет электричество?

3. Почему Дайана ненавидит и боится Купера?

4. Кто такой Ричард Хорн?

5. Как Лора могла записать в дневнике о заточенном в Черном вигваме Купере до того, как он приехал в Твин Пикс?

6. Почему между событиями в книге «Тайная история Твин Пикс» и третьим сезоном есть несоответствия? Это ляп?

7. Что случилось с майором Бриггсом?

8. Почему Великана в титрах обозначают как ???

9. Когда происходит вступительная сцена с ??? и Купером?

10. Почему серии третьего сезона такие затянутые? Двухминутное подметание пола, десятиминутный взрыв. В этом заложен какой-то скрытый смысл?

1. Что, черт возьми, произошло в 8 серии?

Попытаемся объяснить, что произошло после выступления группы Nine Inch Nails в «Доме у дороги» и спасения двойника Купера демоническими лесорубами (зловещие духи Черного вигвама, впервые появившиеся еще в «Огонь, иди со мной». — Esquire).

Сначала зрителям показывают длинный флешбэк о первом в мире испытании ядерного оружия, которое произошло 16 июля 1945 года в Нью-Мексико, потом - мелочную лавку, рядом с которой снуют демонические лесорубы, а затем в небе появляется уже знакомое нам по первой серии бесполое существо.

Оно извергает черные шары, в одном из которых можно разглядеть демона БОБ`а. Вся эта психоделика символизирует рождение нового вида земного зла, которое было вызвано изобретением нового оружия массового уничтожения.

Персонаж ??? в исполнении Карла Стрекена наблюдает за появлением БОБ`а и принимает меры: создает золотистый шар с лицом Лоры Палмер. А женщина, указанная в титрах как сеньорита Дидо, с поцелуем отправляет его в земной мир. Предвещает ли эта сцена рождение Лоры Палмер 22 июля 1971 года или обозначает возвращение персонажа в мир «Твин Пикс» — мы можем только догадываться. Но основной посыл ясен: таким образом была создана чистая душа, способная противостоять БОБ`у и, возможно, даже уничтожить его. Что дает БОБ`у дополнительную мотивацию в его стремлении «испортить» Лору и подчинить ее себе.

Важно понимать, что в сериале Лора — единственный известный нам персонаж, в которого БОБ долгое время хотел вселиться, но не смог. Агенту Куперу, в этом плане, как мы знаем, повезло куда меньше.

В 10-й серии важность персонажа Шерил Ли подтверждается словами дамы с поленом, полученными ей из потустороннего мира: «Лора — избранная».

Последующие события происходят в 1956 году в той же пустыне Нью-Мексико. Там буквально из воздуха появляются два уже знакомых нам демонических лесоруба. Один из них направляется на местную радиостанцию, где убивает всех встречающихся ему людей, сжимая им головы левой рукой (той же рукой, которой недостает однорукому МАЙК`у; если помните, МАЙК и БОБ когда-то убивали вместе) и зачитывает в прямой эфир странную поэму, заставляющую людей, слышащих ее, терять сознание.

Тем временем в этой же пустыне вылупляется странное существо, похожее на жабу. Оно добирается до дома невинной девочки, потерявшей сознание от поэмы лесоруба, и заползает ей в рот.

Предположительно, девочка стала первой носительницей БОБ`а, так как в первом сезоне «Твин Пикса» однорукий МАЙК говорит, что БОБ находится «рядом с нами» почти 40 лет.

2. Какую роль в сериале играет электричество?

«

Я прочитал в одной научной книге, что жизнь в нас поддерживается благодаря электричеству. Я не понимаю, откуда оно берется и куда девается, когда мы умираем. Папа сказал, что это очень сложный вопрос и ответ на него ему неизвестен. Мне — тоже.

« Я прочитал в одной научной книге, что жизнь в нас поддерживается благодаря электричеству. Я не понимаю, откуда оно берется и куда девается, когда мы умираем. Папа сказал, что это очень сложный вопрос и ответ на него ему неизвестен. Мне — тоже.

Дэйл Купер.

Из «Воспоминаний специального агента ФБР Дейла Купера» Скотта Фроста.

Связь электричества и потусторонних сил подчеркивалась в «Твин Пиксе» с самого начала. Стоит только вспомнить телепортацию персонажа Дэвида Боуи в «Огонь, иди со мной» или возвращение хорошего Дейла из вигвама, который буквально выполз из розетки.

Еще одно подтверждение теории Купера о том, что жизнь в человеке поддерживается благодаря электричеству, есть в шестой серии третьего сезона: в сцене, где из тела сбитого Ричардом Хорном мальчика выходит его дух в виде пучка энергии и растворяется, достигнув линии электропередач.

Единственный свидетель сверхъестественного явления — Карл Родд, владелец стоянки трейлеров «Жирная форель», впервые появившийся в «Огонь, иди со мной». В «Тайной истории Твин Пикс» рассказано, что он был одним из детей, предположительно побывавших в Белом вигваме. Такой же опыт пережила его одноклассница Маргарет Лантерман, известная как Дама с поленом.

Все люди, побывавшие в Белом вигваме, имеют треугольные отметки на коже и обладают экстрасенсорными способностями.

В конце 10 серии дама с поленом передает Ястребу сообщение о роли электричества в жизни всего сущего.

«

Ястреб, электричество повсюду. Его слышно в горах и реках. Оно танцует на море и среди звезд, оно сияет вокруг луны. Но в наши дни свет угасает. Что будет во тьме, которая настает? Братья Трумэны — настоящие люди. Они твои братья. И другие, хорошие люди — те, кто были с тобой. Круг уже почти замкнулся. Смотри и слушай сон времени и пространства. Сейчас все выходит наружу, течет как река. То, что есть и то, чего нет.

« Ястреб, электричество повсюду. Его слышно в горах и реках. Оно танцует на море и среди звезд, оно сияет вокруг луны. Но в наши дни свет угасает. Что будет во тьме, которая настает? Братья Трумэны — настоящие люди. Они твои братья. И другие, хорошие люди — те, кто были с тобой. Круг уже почти замкнулся. Смотри и слушай сон времени и пространства. Сейчас все выходит наружу, течет как река. То, что есть и то, чего нет.

Маргарет Лантерман, 10 серия 3 сезона.

3. Почему Дайана ненавидит и боится Купера?

Дайана Эванс — секретарша агента Купера из штаба ФБР в Филадельфии. Он питал к ней настолько теплые чувства, что с ее разрешения адресовал ей все свои аудиозаписи, независимо от того, услышит она их или нет.

«

Мне назначили секретаршу. Ее зовут Дайана. У нее очень забавный вид: нечто среднее между святошей и танцовщицей кабаре.

« Мне назначили секретаршу. Ее зовут Дайана. У нее очень забавный вид: нечто среднее между святошей и танцовщицей кабаре.

Дейл Купер.

Из «Воспоминаний специального агента ФБР Дейла Купера» Скотта Фроста.

Выйдя из Черного вигвама, двойник Купера, как его воплощенная темная сторона, бросился реализовывать все самые низменные порывы, которые настоящий Купер в себе подавлял. Разница между ними особо подчеркивается в новом сезоне:

Из событий седьмой серии становится ясно, что двойник Купера, воспользовавшись привязанностью Дианы к настоящему Дейлу, проник к ней в дом, где, судя по всему, изнасиловал ее. После этого Диана бросила свою работу в ФБР и пристрастилась к алкоголю.

В 10 серии Дайана получила от двойника Купера сообщение «За обеденным столом идет оживленная беседа». Это сообщение по какой-то причине напугало ее и заставило начать тайно сообщать ему обо всех этапах расследования, которое ведут Гордон Коул и его коллеги. О причинах такого странного поведения нам еще предстоит узнать.

4. Кто такой Ричард Хорн?

Ричард Хорн — импульсивный и инфантильный наркоман-уголовник, отчаянно желающий доказать всем, что он взрослый, сильный и независимый. Его роль исполняет Имон Фэррен.

Сильвия Хорн (жена Бена Хорна) в 10 серии называет Ричарда внуком. Судя по возрасту, повадкам и ужимкам, этот садист, скорее всего, приходится сыном Одри Хорн. И родился он вскоре после побега агента Купера из Твин Пикса.

Неизвестно, от кого именно Одри родила Ричарда, однако шансы на отцовство есть как у ее первого мужчины Джона Джастиса Уиллера (в исполнении Билли Зейна), так и… у агента Купера. А точнее, у его двойника. Не удивляйтесь.

После взрыва в банке в последней серии второго сезона Одри Хорн оказалась в городской больнице в состоянии комы. И туда явился двойник Купера — он пришел в больницу на следующий день и предположительно искал Одри (об этом известно со слов доктора Хейворда, который в седьмой серии третьего сезона делится воспоминаниями с шерифом Труменом).

Велика вероятность, что двойник Купера мог изнасиловать Одри, пока она была в коме, стремясь получить от нее то, чего хороший Дейл себе позволить не мог. Это в некоторой степени объяснило бы столь асоциальное и темное поведение ее предполагаемого сына.

5. Как Лора могла записать в дневнике о заточенном в Черном вигваме Купере до того, как он приехал в Твин Пикс?

Начнем с того, что «Твин Пикс» проповедует концепцию временной петли, в которой любое событие не имеет явного начала и конца.

В качестве примера можно привести сон Дейла Купера из третьей серии первого сезона, где он сидит в Красной комнате 25 лет спустя. Лора Палмер говорит ему: «Мы встретимся снова через 25 лет».

Во второй серии третьего сезона (действие которого происходит как раз 25 лет спустя) мы видим сцену, повторяющую пророческий сон Купера.

Вот что говорит сам Дэвид Линч по поводу межвременных перипетий в «Твин Пикс: огонь, иди со мной»:

«

Обычно я не люблю разжевывать, про этот эпизод я должен рассказать — где Энни внезапно оказывается в постели Лоры. Это еще до того, как Лору убили, и до того, как Купер приехал в Твин Пикс. Энни возникает вся в крови, и на ней то самое платье, в котором она появляется в сериале в Красной Комнате с Купером — в будущем. Она говорит Лоре: «Хороший Дейл в Вигваме. Запиши это в своем дневнике». И я знаю, что она пометила это у себя в дневнике где-нибудь сбоку. Тогда, если бы «Твин Пикс», сериал, имел продолжение, кто-нибудь мог бы найти эту запись. Это как если бы в 1920 году кто-нибудь сказал «Ли Харви Освальд» или что-нибудь такое, а потом, позже, ты бы все понял. Я надеялся, из этого что-нибудь вырастет, и мне нравилась сама идея, что время в сюжете течет в обоих направлениях.

« Обычно я не люблю разжевывать, про этот эпизод я должен рассказать — где Энни внезапно оказывается в постели Лоры. Это еще до того, как Лору убили, и до того, как Купер приехал в Твин Пикс. Энни возникает вся в крови, и на ней то самое платье, в котором она появляется в сериале в Красной Комнате с Купером — в будущем. Она говорит Лоре: «Хороший Дейл в Вигваме. Запиши это в своем дневнике». И я знаю, что она пометила это у себя в дневнике где-нибудь сбоку. Тогда, если бы «Твин Пикс», сериал, имел продолжение, кто-нибудь мог бы найти эту запись. Это как если бы в 1920 году кто-нибудь сказал «Ли Харви Освальд» или что-нибудь такое, а потом, позже, ты бы все понял. Я надеялся, из этого что-нибудь вырастет, и мне нравилась сама идея, что время в сюжете течет в обоих направлениях.

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью"(2009)

В шестой серии помощник шерифа Ястреб действительно находит недостающие листки из дневника — они были спрятаны в двери туалета в полицейском участке.

Можно предположить, что их там спрятал умалишенный Лиланд в тот момент, когда его привели на допрос по делу об убийстве Жака Рено. Лиланд долгое время водил полицию за нос и был слишком сильно привязан к этим записям, чтобы просто уничтожить их.

Стоит отметить, что перемещения во времени в «Твин Пиксе» не ограничивались лишь видениями. К примеру, майор Бриггс после своего таинственного исчезновения в лесу возвращается домой в форме летчика 1940-х годов.

6. Почему между событиями в книге «Тайная история Твин Пикс» и третьим сезоном есть несоответствия? Это ляп?

«Тайная история Твин Пикс» — это книга, выполненная в стиле секретного досье, в котором описана история городка и всех связанных с ним сверхъестественных явлений. Досье вел некий Архивист, который в итоге оказался никем иным, как майором Бриггсом.

Несмотря на проявленное Марком Фростом большое внимание к деталям, в книге встречаются грубые ошибки — например, упоминаются неверные факты из жизни Нормы Дженнингс, Купера, не сходятся важные даты. Марк Фрост сделал это намеренно: в «Тайной истории» отдельно оговаривается, что досье Бриггса на подлинность проверит уже известная нам по третьему сезону агент ФБР Тамара Престон — а это говорит нам о том, что документ будет найден в последующих сериях третьего сезона.

Стоит отметить, что все самые серьезные неточности и ошибки в досье Бриггса встречаются на страницах, составленных агентом Купером. Это дает основания предполагать, что материалы сфальсифицировал злой двойник.

7. Что случилось с майором Бриггсом?

В четвертой серии третьего сезона Бобби рассказал, что последним, кто говорил с майором Бриггсом, был агент Купер (а точнее, его двойник, вышедший из вигвама). Сразу после встречи происходит пожар, и майора Бриггса признают погибшим.

В «Тайной истории Твин Пикс» раскрыто больше деталей. Майор Бриггс был Архивистом — по заданию спецслужб собирал важную информацию, касающуюся НЛО и всего сверхъестественного в окрестностях Твин Пикс. Видя незаурядные таланты агента Купера, он собирался сделать его своим преемником на этой должности.

Но майор Бриггс просчитался, посвятив в свою деятельность не настоящего Купера, а его двойника. Причем во время встречи майор догадался, что с агентом ФБР что-то не так — последняя запись в досье гласит: «На помощь».

В третьем сезоне, спустя 25 лет после описанных выше событий, тело майора Бриггса без головы находят на месте преступления в городке Бакхорн. Примечательно, что тело не состарилось и выглядело так же, как и в 1989 году (время действия первых двух сезонов «Твин Пикс». — Esquire).

Эта загадка была разгадана в девятой серии — из нее мы узнали, что майор во время пожара не погиб, а перенесся в другое измерение, где находился в гибернации (это объясняет, почему его тело не состарилось за 25 лет).

Связаться с Бриггсом, находящимся в гибернации, удалось директору школы города Бакхорн Биллу Хастингсу. В этом деле ему помогали школьная библиотекарша Рут Девенпорт и секретарша Бетти.

Втроем им удалось найти в Бакхорне портал в так называемую «зону» — другое измерение, вероятно, некий перевалочный пункт между Черным и Белым вигвамами. Там они встретили майора Бриггса.

Майор сообщил им, что скрывается, и попросил передать ему координаты с секретной военной базы, которые помогут ему перенестись в безопасное место.

Когда они выполнили его просьбу, майор взлетел в воздух, произнес «Купер, Купер», а затем его голова исчезла.

Вскоре после этого, обезглавленное тело майора Бриггса было найдено вместе с головой Рут Девенпорт в ее квартире.

В 11 серии агенты ФБР и Билл Хастингс пришли на место предполагаемого портала. Там было найдено обезглавленное тело Рут с координатами, написанными на руке, и пространственная воронка, которую смог увидеть только Гордон Коул. Куда ведут эти координаты, нам еще предстоит выяснить.

8. Почему Великана в титрах обозначают как ???

Вот мы и добрались до одной из самых интригующих загадок.

Некоторые зрители были сбиты с толку тем фактом, что Великан в исполнении все того же Карла Стрекена вдруг стал обозначаться в титрах знаками вопроса. Это новый персонаж? Или они переименовали старого?

Авторы дали подсказку в саундтреке — в восьмой серии третьего сезона, в момент левитации ??? в театральном зале, играет песня Fireman.

Интересно, что слово Fireman полностью совпадает с ??? по количеству знаков. Но суть не в этом.

В «Тайной истории Твин Пикс» рассказывается история Дамы с поленом и ее мужа Сэма «Самсона» Лантермана. Сэм был лесорубом и обладал незаурядными физическими данными, в частности — очень высоким ростом. В день свадьбы Маргарет и Сэма в лесу занялся пожар. Узнав об этом, Сэм встал из-за праздничного стола, поцеловал Маргарет, переоделся и отправился тушить пламя в составе пожарной дружины. Утром пришла весть, что Сэм погиб. Он оказался единственной жертвой происшествия.

После похорон мужа, Маргарет пришла в Гластонберийскую рощу, к кругу из двенадцати платанов (то самое место, где открывается портал в Черный вигвам). Она нашла поваленное дерево дугласовой пихты, вырезала из него полено, и с тех пор с ним не расставалась, считая, что через полено она имеет ментальную связь со своим погибшим мужем и потусторонним миром.

Из этого можно предположить, что Великан, Fireman, высокорослый Сэм Лантерман и ??? — это один и тот же персонаж.

Подтверждение или опровержение этой теории мы получим ближе к финалу сезона.

9. Когда происходит вступительная сцена с ??? и Купером?

Первая сцена третьего сезона (не считая пролога и заставки) начинается с того, что агент Купер сидит рядом с фонографом в темном помещении — назовем его черно-белой комнатой (там все в прямом смысле черно-белое). Напротив Купера сидит ???, похожий на Великана.

??? сообщает Куперу несколько закодированных посланий:

1) «Прислушайся к звукам. Теперь это в нашем доме».

2) «Все это нельзя говорить громко».

3) «Помни 430. Ричард и Линда — две птицы одним камнем».

4) «Ты далеко».

Смысл этих посланий будет расшифрован ближе к финалу, однако есть теория, что под Ричардом и Линдой подразумеваются парень и девушка, которые гуляли в Нью-Мексико в 1956 году (8 серия 3 сезона). В тот же вечер в девочку залезло некое демоническое насекомое, и предположительно она стала первой носительницей демона БОБ`а.

Также под Ричардом может подразумеваться Ричард Хорн. Об этом еще предстоить узнать.

Обратите внимание на то, на встрече с ??? Купер сидит без своего значка ФБР, который был неотъемлемой частью его костюма на протяжении всего пребывания в Черном вигваме.

Эта маленькая деталь имеет значение. Авторы специально подчеркивают, что внешний вид Купера (не берем в расчет старение) с момента его попадания в вигвам не изменился — у него в кармане даже сохранился ключ от номера в гостинице «Грейт Нортерн».

Из этого следует вывод, что в первой серии мы, вероятнее всего, видели флешфорвард — демонстрацию будущих событий. Подобный ход уже не раз применялся в повествовательной линии сериала (см. Сон агента Купера).

Каким образом Купер попадет в черно-белую комнату, нам еще предстоит узнать в будущих сериях.

10. Почему серии третьего сезона такие затянутые? Двухминутное подметание пола, десятиминутный взрыв. В этом заложен какой-то скрытый смысл?

Третий сезон «Твин Пикса» должен был состоять из девяти серий — такой хронометраж обсуждался осенью 2014 года, когда Showtime заказал сценарий Дэвиду Линчу и Марку Фросту.

В январе 2015 года 400-страничный сценарий был готов.

Согласно принятым в Голливуде нормам, одна страница текста равна примерно одной минуте экранного времени. То есть 400-страничный сценарий составил бы примерно 6 часов экранного времени. С учетом того, что хронометраж серий может варьироваться, эти 400 страниц можно было безболезненно растянуть до изначально заявленных 9 серий на сезон.

Однако Showtime отказался выделять затребованный Линчем бюджет. Дошло до того, что в апреле 2015 года режиссер даже собирался покинуть проект. Вот его цитата:

Дэвид Линч: «Спустя год и 4 месяца переговоров, я ухожу, потому что было предложено недостаточно денег, чтобы снять сценарий так, как он должен быть снят»

Спустя месяц компромисс со спонсорами был все-таки найден. Линч получил необходимый ему бюджет с учетом, что вместо планированных 9 серий им будет снято аж 18.

Это решение вполне в духе политики западных телеканалов, согласно которой бОльшее количество серий в сезоне/бОльший период трансляции сулит бОльшую прибыль от рекламы и подписок на канал.

Однако чем больше серий в сезоне, тем сложнее контролировать качество каждой отдельной из них и избегать наличия сцен-филлеров. Вероятно, поэтому Линч и хотел, чтобы сезон состоял лишь из 9 серий, а не 18-и. Чтобы сохранить динамику повествования.

С другой стороны, откажись он от условий Showtime, велика вероятность, что нового «Твин Пикса» и вовсе бы не было. Поэтому двухминутное подметание пола и десятиминутный взрыв — малая плата за удовольствие от просмотра долгожданного продолжения.