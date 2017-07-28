В 2005 году на одном из благотворительных мероприятий нынешний президент США Дональд Трамп сделал набросок, изображающий очертания домов Нью-Йорка с Trump Tower в центре. Именно этот рисунок в четверг ушел с молотка на
Рисунок сделан черным маркером и обрамлен в золотую раму. Под ним стоит автограф Трампа.
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