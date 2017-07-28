Фронтмен The Rolling Stones записал новый сингл и посвятил его выходу Великобритании из Евросоюза. Клипы на новые песни появились на Youtube 27 июля, на следующий день после 74-го дня рождения музыканта. Джаггер рассказал, что записал эти треки под влиянием «тревоги, связанной с изменением политической ситуации».

«Очевидно, у нас куча проблем. думаете, я настроен оптимистично? Вовсе нет», — сказал он в интервью Associated Press.

По словам Джаггера, песня Gotta get a grip призвана напомнить слушателю, что, несмотря на происходящее в мире, каждый из нас проживает собственную жизнь, мы должны оставаться собой и сами творить свою судьбу. К слову, в съемках клипа на песню приняла участие актриса Джемима Керк («Девчонки», «Симпсоны»).

Трек England Lost записан с участием рэпера Skepta. «Эта песня рассказывает о гнетущем чувстве, когда не знаешь, кто ты есть и ощущаешь себя уязвимым», — рассказал музыкант.

В декабре The Rolling Stones выпустили альбом Blue & Lonesome. Сейчас группа работает над новым материалом.