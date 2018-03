Автор серии книг о «Гарри Поттере» не стесняется в выражениях, когда дело касается ее политических взглядов или очередной выходки Дональда Трампа. Разумеется, из-за этого ей приходится регулярно отбиваться от армии троллей и сторонников американского президента. Делает она это с блеском и остроумием — и этому стоит поучиться.

Последняя перепалка в твиттере началась, когда Роулинг решила ответить на сообщение сторонницы Трампа. Та написала, что «президент Трамп бросил силы на уничтожение радикального ислама, в то время как президент Обама сосредоточился на том, чтобы допустить мужчин в женские туалеты» (Речь идет о предписании, согласно которому государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам использовать туалеты, соответствующие их гендерной идентичности, а не в соответствии с полом в свидетельстве о рождении).

Роулинг парировала: «Действительно, кто из нас может забыть, как Трамп отдавал приказ о ликвидации Усамы бин Ладена? Или как Обама хвалился тем, как хватал голых участниц конкурса красоты?»

Truly, whom amongst us can forget Trump ordering the killing of bin Laden? Or Obama bragging about barging in on naked beauty contestants? pic.twitter.com/1veorstvA0 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 27, 2017

Через некоторые время Роулинг начали писать тролли:

«Сосредоточьтесь на писательстве, пожалуйста. Для политики у вас недостаточный IQ».

Ответ Роулинг: «Сейчас же завершаю свою президентскую кампанию, если вы перестанете писать».

I'll end my presidential campaign right now if you stop writing. pic.twitter.com/8OCXALh0Al — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 27, 2017

Кто-то сделал писательнице замечание, что вообще-то она не может избираться, — президентом США может стать только тот, кто родился в стране.

Ответ Роулинг: «Ого, даже не знала. Теперь, наверное, придется стать папой римским».

Wow, I never knew this. Suppose I'll just have to be Pope instead. pic.twitter.com/JQ7daTdK2o — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 28, 2017

«И папой римским не можете — для этого нужно быть католиком и мужчиной». Похоже, тролли не поняли, что их троллят в ответ: «Еще одна мечта вдребезги. Думаю, мне надо стать Халком».

Another dream bites the dust. Guess it'll have to be the Hulk. pic.twitter.com/KNlKdJTSM2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 28, 2017

Вот еще несколько примеров блестящего чувства юмора Роулинг:

— Рад, что прочитал эту статью на Yahoo. Теперь я сожгу все ваши книги и фильмы по ним.

— Ну, дым от сожженых DVD-дисков может быть токсичным. К тому же, ваши деньги все равно у меня — так что вот, держите мою зажигалку.

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I've still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 января 2017 г.

Пользователь твиттера критикует Роулинг за комментарий про беженцев: «И это пишет миллиардер в своем золотом телефоне, сидя в особняке».

Роулинг шутит: «Я бы написала более подробный ответ, но от этих бриллиантовых кнопок болят пальцы».

. @Lukekocura I'd type a longer retort, but these diamond buttons really hurt my fingers. pic.twitter.com/RJ19nIMd94 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 4, 2015

Вот как Роулинг ответила пользователю, который назвал ее «Мисс дерьмовый писатель»: «*вздыхает* Кто знает, если я приложу еще больше усилий, то смогу перевоплотиться в одинокого девственика, скрывающегося за маской нарисованной лягушки».