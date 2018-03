Давно ли мы слышали новый трек от The Beatles? На самом деле, сравнительно недавно: в 2010-м Маккартни и Старр уже записывали совместную песню — Walk with you — для альбома Ринго Y Not. И вот они снова вместе: в своем Twitter экс-барабанщик The Beatles разместил совместное фото с сэром Полом Маккартни и подписал: «Спасибо, что пришел и потрясающе сыграл бас-партию. Люблю тебя, старик. Мир и любовь».

Песня стала синглом с новой пластинки Ринго Старра — Give More Love — которая выйдет 15 сентября.