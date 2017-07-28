Представители телеканала HBO (того самого, что создал «Игру престолов») анонсировали минисериал о событиях в Чернобыле после катастрофы на АЭС в 1986 году. Главную роль сыграет Джаред Харрис, известный по сериалу «Безумцы» и фильму «Шерлок Холмс: Игра теней». Харрису достанется роль советского ученого Валерия Легасова, который расследует причины аварии на чернобыльской АЭС по заданию Кремля.

«Мы уверены, что это историю об ужасе и искуплении необходимо рассказать», — заявил президент HBO Кэри Антолис. Режиссером мини-сериала станет Йохан Ренк, работавший над популярным шоу «Во все тяжкие».

«Чернобыль» будет состоять из пяти эпизодов. Съемки начнутся весной следующего года в Литве.