Элжерон
Элжерон — <nobr>44-летний</nobr> вдовец. Принадлежащий ему дом не ремонтировался со времен постройки, и сейчас Элжерон живет здесь вместе с собакой Крошкой, занимая часть первого этажа. Трое его детей живут отдельно.
Ричард
Ричард и его жена — последние обитатели улицы Дельта. В свой дом (первый слева) они въехали в 1978 году. За последние восемь лет все их соседи съехали, однако Ричард, потеряв несколько лет назад работу, не может позволить себе перебраться в другой город.
Заброшенный дом
Несмотря на многочисленные обращения соседей в полицию, дом долгое время служил притоном для наркоманов и проституток. Затем, не дождавшись реакции властей, один из жителей района разрушил его при помощи бензопилы, снабдив руины предупреждающими надписями.
Брэд
Брэд — безработный. В течение последнего года он перекапывает заброшенную свалку в поисках металлолома. Ежедневно он находит около 400 килограммов металла, что позволяет ему зарабатывать до 110 долларов в день.
Том
Последние восемь лет Том прожил в доме размером 2x3 метра, который он сам построил. Несмотря на маленький размер, отсутствие электричества, водоснабжения и отопления, дом полностью оснащен для жизни. Сейчас Том строит новый дом размером 3,5x5 метров.
Последние восемь лет Том прожил в доме размером 2x3 метра, который он сам построил. Несмотря на маленький размер, отсутствие электричества, водоснабжения и отопления, дом полностью оснащен для жизни. Сейчас Том строит новый дом размером 3,5x5 метров.
Кэт и Рик
Кэт и Рик занимаются граффити и часто приходят сюда, на заброшенный завод компании Packard. Не так давно здесь оставил граффити Бэнкси, но вскоре кирпичи с его рисунками унесли местные художники. Владелец здания пытается судиться с ними, заявляя права на работу британца.
Бар Kovac’s Tavern
Бар Kovac’s был открыт более 80 лет назад, и долгое время здесь регулярно обедали работники соседнего сталелитейного завода. Несколько лет назад в баре перестали подавать горячую еду; спустя несколько месяцев после того, как была сделана эта фотография, он был закрыт.
Миго
Грабители взламывали дом Миго более 20 раз, после чего, не желая, чтобы в его дом еще раз залезли, он решил вынести все оставшиеся вещи на улицу. Теперь, по словам Миго, «всякий мусор может делать с моим мусором все, что захочет».
Джеймс
Джеймс — полицейский в отставке, которого все называют Джек-кролик. Он продолжает патрулировать свой район, считающийся благодаря ему одним из самых безопасных.
Дэвид с сыном Тео
Несколько лет назад Дэвид приобрел этот особняк 1890 года постройки и сейчас, постепенно приводя его в порядок, живет здесь со своей женой и тремя детьми.
Дэйвон и Кристиан
В настоящее время питбули — самая популярная порода собак в Детройте, и владельцы часто ищут щенкам новых хозяев прямо на улице. Как утверждает Кельвин, который держит несколько собак, «не бывает злых питбулей, бывают злые хозяева».
Кельвин
В настоящее время питбули — самая популярная порода собак в Детройте, и владельцы часто ищут щенкам новых хозяев прямо на улице. Как утверждает Кельвин, который держит несколько собак, «не бывает злых питбулей, бывают злые хозяева».
Джей-молния
Джей — ветеран спецслужб, работавший в Колумбии и Никарагуа. Он получил четыре огнестрельных и два ножевых ранения; левая половина его лица парализована. Сейчас он зарабатывает организацией эротических танцев, предоставляя моделям и их клиентам свою гостиную.
Роберт
Роберт — музыкальный продюсер. Он живет в доме покойных родителей, где сейчас нет ни электричества, ни водоснабжения. Когда Роберт был в отъезде, в дом забрались мародеры и украли трубы отопления. Вода залила подвал, и управляющая компания выставила Роберту счет на $4000.
Глеми
Глеми — бывший водитель грузовика из Арканзаса, живущий в Детройте последние 15 лет. Он большой любитель блюза и охотник. Каждую осень Глеми подстреливает до полутора сотен енотов, мясо которых продает своим знакомым.
Блэк
Блэк увлекается донками — автомобилями, популярными среди чернокожего населения среднего достатка. Донк (англ. donk) — это классический американский автомобиль 1970−80-х годов, оснащенный огромными колесными дисками и низкопрофильной резиной.