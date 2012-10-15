Ричард

Ричард и его жена — последние обитатели улицы Дельта. В свой дом (первый слева) они въехали в 1978 году. За последние восемь лет все их соседи съехали, однако Ричард, потеряв несколько лет назад работу, не может позволить себе перебраться в другой город.