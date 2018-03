Телеканал Fox News купил рекламную полосу в New York Times и поместил на ней цитату из статьи NYT, в которой утреннее шоу Fox & Friends названо «самым влиятельным телевизионным шоу в Америке». В какую сумму это обошлось, не сообщается, однако известно, что стоимость размещения цветной однополосной рекламы в New York Times варьируется в пределах $130 тыс .

На самом деле, цитата вырвана из контекста. В оригинальной статье телекритика New York Times Джеймса Понивозика она звучит так: «По одной единственной причине — из-за фаната №1 (подразумевается Дональд Трамп. — Esquire) — это сейчас самое влиятельное телевизионное шоу в Америке».