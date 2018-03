Кендрик Ламар и Рианна известны одними из самых впечатляющих клипов последней декады. Оба артиста выпускают кинематографичные видео, больше похожие на короткометражки, чем на визуальный аксессуар к песне. Bitch better have my money Рианны, равно как и These walls и Humble Ламара — великолепные работы, которые можно рассматривать как самодостаточные проекты.

Наконец, мы можем увидеть их коллаборацию — музыканты снялись в песне Loyalty с последнего альбома Ламара DAMN. Это история любви, власти, доверия и верности. В нескольких великолепно поставленных сценах Ламар и Рианна тонут в асфальте посреди акул, разбивают спорткар без вреда для себя, рэпер держит певицу за руку над бездной — но никто, похоже, даже не волнуется.

Loyalty — это песня о двух влюбленных, которым ничто не может навредить, пока они вместе.