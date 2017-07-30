Техно-блоги Mac Otakara и Phillip Elmer-DeWitt's сообщают, что, скорее всего, новое поколения iPhone появится в магазинах позже, чем запланировано. Вероятнее всего, новые телефоны не появятся в американских магазинах раньше ноября-декабря — а значит, в Россию прибудут еще позже. Это связано с задержкой в поставках необходимых элементов для сборки смартфона, в частности — OLED-дисплеев.

Согласно другой утечке, iPhone 8 не буду выпускаться в белом цвете.

Наконец, блоги сообщают, что вероятнее всего новые смартфоны Apple откажутся от технологии Touch ID. Это связано с тем, что устройство будет лишено привычной кнопки, а встроенная в дисплей не способна распознавать отпечатки пальцев. Возможно, Touch ID заменят технологией Face ID, которая будет определять владельца по его лицу и глазам с помощью встроенной камеры.