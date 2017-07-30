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Согласно другой утечке, iPhone 8 не буду выпускаться в белом цвете.
Наконец, блоги сообщают, что вероятнее всего новые смартфоны Apple откажутся от технологии Touch ID. Это связано с тем, что устройство будет лишено привычной кнопки, а встроенная в дисплей не способна распознавать отпечатки пальцев. Возможно, Touch ID заменят технологией Face ID, которая будет определять владельца по его лицу и глазам с помощью встроенной камеры.
Но это не самое худшее: согласно сообщению американского