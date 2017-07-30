Несмотря на то, что третий сезон «Черного зеркала» показывал уже не Channel 4, а Netflix, новые серии шоу могут включать в себя отсылки к одному из прошлых тринадцати эпизодов, или стать их продолжением, рассказал создатель «Зеркала» Чарли Брукер.

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«У нас есть идея снимать сиквелы, но пока она находится на стадии обсуждения, — рассказал Брукер в интервью Variety, — еще рано заявлять об этом. Мы должны подумать о том, как будем снимать сиквелы, и когда настанет нужный момент для этого».

Премьера «Черного зеркала» состоялась 4 декабря 2011 года. Выход нового сезона, состоящего из 6 серий, ожидается осенью 2017-го.