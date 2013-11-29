Джон Уэйн Гэйси
Преступления: изнасилование, убийство<br /> Исправительный центр Stateville<br /> Иллинойс, 1994 год
Томас Трешон Айви
Преступление: убийство<br /> Исправительное учреждение Broad River<br /> Южная Каролина, 2006 год
Льюис Гилберт
Преступление: убийство<br /> Тюрьма штата Оклахома<br /> Оклахома, 2003 год
Гэри Марк Гибмор
Преступления: грабеж, убийство<br /> Тюрьма штата Юта<br /> Юта, 1977 год
Луис Джонс-младший
Преступления: похищение человека, изнасилование, убийство<br /> Федеральный исправительный комплекс Terre Haute<br /> Индиана, 2003 год<br />
Джеки Бэррон Уилсон
Преступления: изнасилование, убийство<br /> Тюрьма штата Техас<br /> Техас, 2006 год
Эдди Ли Мэйс
Преступления: грабеж, убийство<br /> Исправительное учреждение Sing Sing<br /> Нью-Йорк, 1963 год
Джеймс Хадсон
Преступление: убийство<br /> Исправительный центр Greensville<br /> Вирджиния, 2004 год
Виктор Фегер
Преступление: убийство<br /> Тюрьма штата Айова<br /> Айова, 1963 год