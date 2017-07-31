КОГДА МЫ УВИДИМ ВОСЬМОЙ СЕЗОН?

Похоже, фанатам стоит запастись терпением: есть серьезные основания полагать, что последний сезон не выйдет раньше весны 2019-го года.

«Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс (создатели шоу. — Esquire) должны написать сценарий к сезону и распланировать съемки, — рассказал Кейси Блойс, президент канала HBO, — Мы поймем, сколько это займет времени, только когда они приступят к процессу. Но едва ли это займет меньше, чем полтора года».

«Честно, мы сами не знаем, когда будут готовы финальные эпизоды», — признается Бениофф.

КТО ПОЯВИТСЯ В ВОСЬМОМ СЕЗОНЕ?

Известно, что Кит Харрингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) подписали контракты на съемки в восьмом сезоне еще в июне 2016 года. К слову, каждый из них получит гонорар в $1.1 млн за каждую отснятую серию.

Однако важно понимать: эти контракты означают лишь, что создатели «Игры престолов» могут использовать этих актеров. Нет никакой гарантии, что их персонажи дотянут до финишной прямой. И актриса Софи Тернер (Санса Старк) косвенно подтвердила, что не все наши любимцы переживут седьмой сезон.

Для примера: в октябре 2014-го The Holywood Reporter сообщил, что актриса Натали Дормер (Маргери Тирелл) подписана на седьмой сезон. Однако, как мы видели, Серсея и Дикий огонь не оставили ей ни единого шанса.

НАСКОЛЬКО ДОЛГИМ БУДЕТ ВОСЬМОЙ СЕЗОН?

В начале года шоураннеры «Игры престолов» сообщили, что сериал закончится в течение двух сезонов, а кроме того, количество серий в каждом из них уменьшится, чтобы сконцентрировать объем происходящих событий.

В марте они объявили, что восьмой сезон займет шесть недель — соответственно, мы получим шесть серий. Первые две напишут уже работавшие с шоу сценаристы Дэйв Хилл и Брайан Когман, последние четыре, включая финал — сами Бэниофф и Уайсс.

«Безусловно, мы могли бы продолжать эту историю еще восемь сезонов, и это было бы выгодно всем, — говорит Когман, — но Бениофф и Уайсс хотят закончить сериал, пока он на взлете».

Известно, что увеличится хронометраж финальных серий — от 80 минут до двух часов для одного эпизода.

Наконец, уменьшение количества серий не означает, что мы будем реже видеть любимых персонажей. «Когда ты убиваешь дюжину персонажей, тебе нужно больше времени, чтобы раскрыть выживших», — поясняет Уайсс.

ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» В ВОСЬМОМ СЕЗОНЕ?

Дейенерис и ее драконы очевидно двигаются к конфронтации с Серсеей, которая, кажется, становится все более бесчеловечной с тех пор, как потеряла последнего сына, Томена.

«Единственное, что придавало Серсее человечные черты — это ее дети, — говорит актриса Лина Хиди, — теперь их нет. Ее отца больше нет. Тириона рядом нет. Нет никого, кто остановил бы ее, сказал «ты не сможешь», «ты глупая», «ты просто женщина».

Джейми Ланнистер, очевидно, не в счет. «Отношения между близнецами-любовниками становятся все напряженнее», — говорит актер Николай Костер-Вальдау. Питер Динклейдж, в свою очередь, предупредил, что Тирон готовится ко встрече с сестрицей, с которой, напомним, они расстались весьма прохладно.

Фанаты шоу, тем временем, строят теории насчет того, как же погибнет Серсея. Одни говорят, что с ней покончит сам же Джейми (хотя Костер-Вальдау говорит, что у его персонажа «просто рука не поднимется после всего, что между ними было), другие ставят на Джона Сноу, третьи — что Пес сможет стать причиной ее погибели. Как бы то ни было, Хиди уверена, что ее персонажу «п…ц», она обречена погибнуть до того, как финал закончится.

По-прежнему не решена судьба Джейми Ланнистера — повернется он к свету или к тьме? Костер-Вальдау сказал, что его персонаж «займет место своего отца» в этом сезоне. Значит ли это, что любимый наследник Тайвина станет тираном, каким он был сам? Или Джейми окажется Принцем, что был обещан (да, это еще одна теория)?

Не будем забывать про Дейенерис: как и Серсея, она может начать с Джоном Сноу войну, если только не соберется за него замуж, что для «Игры престолов» не было бы так уж удивительно. Эмилия Кларк, однако, косвенно опровергла подобное развитие событий, заявив, что у Дейенерис нет ни времени крутить романы, ни желания делить Железный трон с кем бы то ни было.

Очевидно, финал шоу будет связан с белыми ходоками — смогут ли Семь королевств объединиться, чтобы дать отпор смерти всего живого? «Никто не справится с этой угрозой в одиночку», — говорят создатели шоу. «Как только ходоки встретятся с драконами, сериал устремится к финалу», — говорит продюсер Брайан Когман. «Мы долго говорили о том, что близится война. Что ж, она уже на пороге», — подытоживает Бениофф.