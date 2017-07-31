После нескольких лет ожиданий информация о новом фильме про Джеймса Бонда будто посыпалась из рога изобилия.

Сначала мы узнали, что к роли агента 007, похоже, все-таки вернется Дэниэл Крейг. Следом — о том, что фильм будет готов к ноябрю 2019. А снимать его будет режиссер «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

The Mirror сообщает, что рабочее название ленты — Shatterhand, и она базируется на романе 2001 года Never dream of dying американского писателя Рэймонда Бенсона. Бенсон не впервые работает с бондианой — его перу также принадлежат книги «Завтра не умрет никогда», «Умри, но не сейчас» и «Целого мира мало».

Роман начинается со сцены полицейской операции во Франции, которая идет не по плану и требует вмешательства агента 007. Сценаристы уверены, что это сюжет книги идеален для того, чтобы продолжить линию, начатую в фильме «Спектр».

Поклонники злодея Эрнста Ставро Блофильда в исполнении Кристофера Вальца будут рады узнать, что он, вероятнее всего, вернется в новом фильме, с Дейвом Батистой в роли своего телохранителя, мистера Хинкса.

Издание также сообщает, что съемки начнутся в Хорватии.