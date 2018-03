После нескольких лет ожиданий информация о новом фильме про Джеймса Бонда будто посыпалась из рога изобилия.

Сначала мы узнали, что к роли агента 007, похоже, все-таки вернется Дэниэл Крейг. Следом — о том, что фильм будет готов к ноябрю 2019. А снимать его будет режиссер «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев.

The Mirror сообщает, что рабочее название ленты — Shatterhand, и она базируется на романе 2001 года Never dream of dying американского писателя Рэймонда Бенсона. Бенсон не впервые работает с бондианой — его перу также принадлежат книги «Завтра не умрет никогда», «Умри, но не сейчас» и «Целого мира мало».

Роман начинается со сцены полицейской операции во Франции, которая идет не по плану и требует вмешательства агента 007. Сценаристы уверены, что это сюжет книги идеален для того, чтобы продолжить линию, начатую в фильме «Спектр».

Поклонники злодея Эрнста Ставро Блофильда в исполнении Кристофера Вальца будут рады узнать, что он, вероятнее всего, вернется в новом фильме, с Дейвом Батистой в роли своего телохранителя, мистера Хинкса.

Издание также сообщает, что съемки начнутся в Хорватии.