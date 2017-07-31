Пока мы находимся в ожидании некоторых новых телешоу, а также возвращения уже полюбившихся, хотелось бы рассказать о лучших сериалах года — тех, что вышли за последние семь месяцев 2017 года. В них — первые телевизионные роли потрясающих актеров, интересные сюжетные решения и незабываемые интриги. Вот список:

1. «Блеск» (GLOW)

О нем забыли в эпоху звезд мужского рестлинга, — Халка Хогана, Рика Флэра и Железного Шейха — но в 1980-е каждую неделю по телевизору можно было увидеть GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling) — американское шоу о женщинах-рестлерах. Netflix откопал историю и положил ее в основу своей новой драмеди от продюсера «Оранжевый — хит сезона». Cмотреть «Блеск» одно удовольствие. Элисон Бри идеально раздражает, Бетти Гилпин тянет камеру на себя, а Марк Мэрон удивительно брутален. Остальные актрисы-рестлеры неизвестны, но каждая из них дает повод их запомнить. Вы насладитесь моментами их дружбы на ринге и за его пределами, пока они пытаются вытянуть низкобюджетное женское шоу. Что касается рестлинга: он плох, но в этом суть.

2. «Мастер не на все руки» (Master of None)

Второй сезон сериала продолжает исследовать темы, которые часто игнорируются на телевидении, и рассказывает одну из самых интересных историй о жизни малоуспешного нью-йоркского актера индийского происхождения. Плюс Азиз Ансари и Эрик Верхейм — это чуть ли не лучший на сегодняшний день комедийный дуэт на ТВ. Они не пытаются проповедовать, они просто хотят рассмешить вас.

3. «Американские боги» (American Gods)

Шоу, которое начинается с того, что человека пожирает влагалище богини, не может быть банальным. С каждой серией «Американские боги» становятся все более странными и все более интересными с визуальной точки зрения. Это не самый простой для понимания сериал, но он стоит того, чтобы смотреть, — если вы готовы уделить ему внимание. «Американские боги» — это прилежная адаптация шедевра 2001 года Нила Геймана, скорректированная под реалии текущего года. У создателей сериала Брайана Фуллера и Майкла Грина воображение под стать Гейману, и как результат — получилось одно из самых эффектных шоу года.

4. «Оставленные» (The Leftovers)

Шоураннер сериала Деймон Линделоф запустил довольно убедительную кампанию в инстаграме с призывом голосовать за «Оставленных» для выдвижения на премию «Эмми» — за это он обещал зрителям показать актера Джастина Теру без одежды. Но пресс Теру — не лучшее, что есть в этом сериале. В течение трех сезонов «Оставленные» рассказывали сложную, загадочную и часто запутанную историю, подобных которой не было на телевидении со времен «Остаться в живых». Последний сезон лучше остальных связал глобальные экзистенциальные вопросы человечества с самыми интимными моментами из жизни героев.

5. «Твин Пикс» (Twin Peaks)

Интересно, что происходит в головах топ-менеджеров Showtime каждый раз, когда выходит очередная часовая серия возрожденного «Твин Пикса», приводящая зрителей одновременно и в замешательство, и в восторг?

Никто не знал, чего ждать от продолжения самого странного и загадочного шоу на телевидении, но сложный и несвязный сюжет, неожиданные камео знаменитостей и говорящий мозг на дереве точно удивили всех. И пока новый сезон углубляется в тайну убийства Лоры Палмер, отдаляясь от городка Твин Пикс и расширяя географию сериала от Нью-Йорка до Южной Дакоты, одно можно сказать наверняка: это чертовски круто, Дэвид Линч получил карт-бланш на 18 прекрасных серий.

6. «Хорошая борьба» (The Good Fight)

Сериал «Хорошая жена» закончился прошлой весной на седьмом сезоне, но его авторы не дали нам долго скучать без интеллектуального шоу с сильным феминистским уклоном. Год спустя Роберт и Мишель Кинг запустили спин-офф под названием «Хорошая борьба» и вернули на экраны Кристин Барански в роли Дайан Локхарт (а также Каш Джумбо в роли Лукки Куинн). Если вы находитесь в поиске актуальных историй, посмотрите первый эпизод «Инаугурация», где Дайан в гневе наблюдает, как Дональд Трамп становится президентом США.

7. «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale)

Адаптация одноименного романа Маргарет Этвуд на канале Hulu вышла в этом году как нельзя кстати, несмотря на то, что работа над сериалам началась задолго до выборов президента США. Многие нашли в вымышленной республике Гилеад параллели с Америкой Трампа, но утопичная история об ультапатриархальном обществе — которое сделало из фертильных женщин рабынь, вынужденных рожать детей бесплодным богачам, — была бы актуальна и в Америке Хиллари Клинтон, стань она президентом. Потому что тема и персонажи этого шоу универсальны и, к сожалению, вечны. Отбросив в сторону волнующий сюжет, можно приветствовать возвращение Элизабет Мосс, которой достаталась еще одна роль феминистской иконы.

8. «Девочки» (Girls)

Комментарии, сопровождавшие язвительную, но очень душевную комедию Лины Данэм в течение шести лет, едва ли не затмили остроумное и слегка грубоватое повествование о душевных поисках двадцатилетних. Но в шестом и последнем сезоне «Девочкам» уже ничего не страшно, отсюда богатое и удивительное развитие персонажей и эксперименты с формой. Чего только стоят сцены с Ханной (в исполнении Лины Данэм) и знаменитым писателем, обвиненным в сексуальных домогательствах, и серия, посвященная Элайдже (про него срочно нужно снять спин-офф).

9. «Ривердэйл» (Riverdale)

Что получится, если смешать «Сплетницу» и «Твин Пикс»? Ответ может несколько удивить — подростковая мыльная опера, основанная на комиксах Арчи. Вам не нужно быть поклонником первоисточника, чтобы насладиться зловещей мелодрамой от канала The CW. Но вам должны нравиться интрижки чирлидеров и задумчивые подростки, разгадывающие тайну убийства в сонном маленьком городке.

10. «Вражда: Бетт и Джоан» (Feud: Bette and Joan)

Последняя антология Райана Мерфи рассказывает историю о соперничестве известных людей, и хотя в сериале нет скандальности первого сезона «Американской истории преступлений» («Народ против О. Джея Симпсона») или безумия «Американской истории ужасов», «Вражда» выигрывает за счет актерского состава. Игра Сьюзан Сарандон и Джессики Лэнг невероятна. Но самое большое достижение сериала — широкое исследование сексизма в Голливуде, и, в частности, того, как мужчины манипулируют женщинами, заставляя их сражаться за свое внимание.

11. «Легион» (Legion)

В то время как кинотеатры переполнены фильмами о супергероях, менять формулу успеха — это безумие, почти смертный приговор. Телеканал FX мог бы снять типичную историю Marvel, на которой все так легко зарабатывают. Но вместо этого создатель «Легиона» Ной Хоули не только нашел в жанре что-то новое, но и рассказал потрясающую историю. «Легион» — история происхождения супергероев, о которой никогда ранее не снимали сериалы. Он затрагивает психическое здоровье, уязвимость, неудачи, семейные отношения, преданность, злоупотребление веществами и поражения героев. И все это в нелинейной манере.

12. «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)

Адаптация романа Лианы Мориарти могла бы стать историей о богатых женщинах и их кознях (которые заканчиваются шокирующим убийством). Однако под руководством Жана-Марка Валле (и с блестящей игрой Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Лоры Дерн) это скорее сатира на современное представление о воспитании и волнующее исследование глубин, которых может достичь домашнее насилие. Несмотря на свой несколько мрачный сюжет, сериал достигает баланса за счет некоторых — почти комедийных — сцен, в которых взрослые выглядят совсем как дети.