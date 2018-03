В Twitter разрослась масштабная кампания против шоу Confederate, которое некоторое время назад анонсировали создатели «Игры престолов», Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс. Хэштег #NoConfederate стал вторым по популярности в социальной сети.

Напомним, речь идет о сериале, действие которого разворачивается в альтернативной Америке, где в гражданской войне победили штаты Юга, и потому рабство до сих пор легально в стране.

Сразу после анонса сериал встретил возмущение у аудитории — настолько агрессивное, что Бениофф и Уасс, равно как и их партнеры, поспешили объяснить, что они понимают всю сложность темы.

«Мы уважаем диалог и озабочены тем, какой отклик вызвал анонс Confederate. Мы верим, что наши сценаристы отнесутся к теме с необходимыми вниманием и чуткостью. Проект сейчас находится в зачаточном состоянии, поэтому мы надеемся, что люди сохранят свое осуждение до того момента, как мы сможем им что-то показать», — сообщили представители HBO.

В свою очередь, противники нового шоу апеллируют к тому, что в «Игре престолов» вообще долго время не было сколько-нибудь важных персонажей с цветом кожи, отличным от белого. «Как мы можем доверять джентльменам, которым потребовалось семь сезонов, чтобы заговорить о расах более-менее серьезно?». Это хороший вопрос, который сопровождается не менее емким кадром из «Игры престолов».