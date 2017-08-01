Новый драматический сериал Дэвида Финчера на Netflix рассказывает историю двух агентов ФБР, которые пытаются разобраться, как мыслят преступники, в надежде, что это поможет им раскрыть будущие преступления. Действие происходит в конце 1970-х.

Это экранизация книги Mind Hunter: Inside the FBIʼs Elite Serial Crime Unit (1996), которую написали Марк Олшейкер и спецагент ФБР Джон Дуглас. Последний прославился тем, что создал методику розыска преступников по психологическому портрету. За свою карьеру Дуглас провел серии интервью с самыми известными убийцами последних лет, включая Чарльза Мэнсона, Дэвида Берковица (известного как Сын Сэма), Теда Банди, Джона-Уэйна Гейси («Убийца-клоун») и многих других. На основе его работ был создан образ Джэка Кроуфорда их «Молчания ягнят».

Агентов ФБР сыграли Джонатан Грофф («Хорошая жена», «Лузеры») и Холт МакКаллани («Мыслить как преступник»).

Это не первая работа, в которой Финчер обращается к теме серийных убийств (смотрите «Зодиак» и «Семь»), и не первый совместный проект режиссера и Netflix (см. «Карточный домик»).

Известно, что над сериалом работали режиссеры Эндрю Дуглас («Ужас Амитивилля») и Тобиас Линдхольн («Война»), а также актриса Шарлиз Терон в качестве продюсера.