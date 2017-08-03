В рамках летнего сезона в Музее современного искусства «Гараж» проходит выставка американца Рэймонда Петтибона. Посетители могут увидеть 400 произведений художника, в том числе фанзины и материалы из его личного архива.

Выставка подготовлена кураторами «Нового музея» (New Museum) в Нью-Йорке. Культовый в США, Петтибон почти неизвестен в России. Его творчество — переплетение различных культурных явлений и контекстов, со многими из которых российский зритель не очень хорошо знаком.

Петтибон начал свою карьеру в 1980-х годах в южной Калифорнии и стал заметным художником на панк-сцене Лос-Анджелеса, создавая рекламные листовки и обложки для альбомов популярных групп. Так, он придумал фирменный стиль для хардкор-коллектива Black Flag, который основал его старший брат Грег Гинн. Примерно в это же время он начинал выпускать самиздат — зины, посвященные молодежной культуре.

Именно из этих зинов и развился характерный стиль Петтибона — нечто среднее между комиксом, зином и livre d’artiste («книгой художника»).

Без названия Предоставлено галереей David Zwirner, Нью-Йорк

Выставка не зря называется « Облако ложного прочтения ». Эрудит Петтибон сочетает в своих работах рисунки и текст, поэтому запутаться без знания точных отсылок достаточно просто. Так, посетителям предстоит распознать подчас неявные цитаты из произведений Джеймса Джойса, Марселя Пруста и Лоренса Стерна.

Среди основных тем, которые интересуют Петтибона — серфинг (хотя художник и живёт в Нью-Йорке, он родился и вырос в пригороде Лос-Анджелеса — столицы этой культуры), бейсбол (отец Петтибона и сам художник были большими поклонниками этого популярного в Америке вида спорта), поп-культура (в особенности, комиксы и телешоу) и, конечно, политика (в рисунках Петтибона встречаются не только Чарльз Мэнсон или Рональд Рейган, но и Иосиф Сталин).

Во избежание того самого «ложного прочтения», возьмите солидный путеводитель, специально составленный Музеем «Гараж» и смотрите выставку с подсказками — в нем вы найдете перевод всех текстов с работ Петтибона, сделанный поэтом Кириллом Медведевым.