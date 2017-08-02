Ahmed Elgammal / Rutgers University

Одна из самых обсуждаемых тем в последние дни — боты Facebook выдумали собственный язык для общения друг с другом, непонятный человеку. Новость снова спровоцировала разговоры о «Терминаторе» и угрозе искусственного интеллекта. И, вроде бы, есть чего бояться: нейросети уже научились сочинять песни , писать сценарии и рисовать в стиле Ван Гога .

Вот еще один аргумент в пользу противников искусственного интеллекта (среди которых, между прочим, Илон Маск).

Ученые из Ратгерского университета (один из крупнейших университетов США. — Esquire) провели исследование , которое показало, что люди не способны отличить созданные роботами картины от настоящих объектов современного искусства.

В эксперименте участвовали 18 человек. Их попросили сравнить рисунки, созданные с помощью нейросетей, с 50 картинами художников школы абстрактного экспрессионизма, включая Энди Уорхола, и участников престижной выставки Арт-Базель 2016-го года. Большинство сочло за настоящее искусство произведения роботов.

Справедливости ради, надо отметить, что нейросеть ученых Ратгерского университета научилась «творить» на основе 80 тысяч реальных картин, охватывающих период с 15 по 20 век.