Подписчик закрытой норвежской националистической группы Fedrelandet viktigst («Отечество превыше всего») в соцсети Facebook Юхан Слоттавик опубликовал в сообществе фотографию автобусных кресел, напоминающих женщин в паранже, сопроводив ее подписью «Что вы думаете об этом»? Слоттавик сделал это в шутку — «мне было интересно посмотреть, что произойдет», — позднее отметил он. А то, что произошло, полагаем, превзошло все его ожидания.

Под фотографией появилось более ста комментариев, критикующих иммиграцию и выражающих запрет против ношения паранджи в общественных местах. «Неизвестно, кто прячется под такой одеждой. Это могут быть вооруженные террористы», — написал один из комментаторов.

Но никаких женщин в парандже на фотографии, конечно, нет.