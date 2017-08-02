Одной из тем дня стал прямой репортаж канала НТВ из парка Горького, где сегодня традиционно отмечают день ВДВ. Пока репортер рассказывал о том, как десантники отмечают профессиональный праздник, в кадр влез неизвестный мужчина с криком «Моя страна сука б… ь! Захватим Украину б… ь!». Когда журналист попросил его помолчать, мужчина нанес ему удар в скулу.
Поначалу пользователи сети иронизировали над тем, что репортера ударил ВДВ-шник, однако вскоре в МВД заявили, что хулиган никакого отношения к десанту не имеет.
Как бы то ни было, шуток на этот счет появилось достаточно.
1.Девушка которая мне нравится.2. Я.3. Её батя.— Satoshi? (@Satoshitwitt)
pic.twitter.com/XZ4u1jd52K August 2, 2017
— ура я серёжа (@grs7n)
August 2, 2017