Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, сообщает Bloomberg . В его заявлении говорится, что он «выступает за жесткие меры против агрессивного поведения России». Тем не менее, президент США считает, что документ ограничивает его власть, а также может нанести урон американским компаниям и отношениям с партнерами.

Вот что нужно знать о новом этапе санкционной войны:

ЧТО ЭТО ЗА НОВЫЕ САНКЦИИ?

Закон о «противодействии противникам Америки посредством санкций» , как следует из названия, касается не только России. Это целый пакет документов, нацеленный также против Ирана и Северной Кореи. 27 июля его большинством голосов поддержал Конгресс США (98 голосов «за» и 2 «против»).

Причиной введения новых санкций стала политика России на Украине, в Сирии, а также кибератаки и вмешательство в американские выборы. Большинство ограничительных мер касается энергетической сферы (передача технологий, кредитование российских компаний и т. д. ), что даже вызвало недовольство стран ЕС , у которых есть совместные проекты с Россией.

Но самое важное в этом документе — это то, что он серьезно ограничивает полномочия президента над санкционной программой. То есть если Дональд Трамп захочет смягчить, приостановить или снять антироссийские санкции, ему нужно будет предоставить в Конгресс специальный доклад и получить его одобрение.

ПОЧЕМУ ТРАМП ПОДПИСАЛ ЗАКОН?

По сути, другого выхода у него не было. Во‑первых, в Конгрессе сейчас расследуют связи окружения Дональда Трампа с Россией — и наложить вето на фоне таких событий было бы равноценно признанию наличия этих связей. Во‑вторых, документ поддержали большинство членов обеих палат, так что Конгресс мог запросто преодолеть президентское вето.

ПРИЧЕМ ТУТ ОБАМА?

Новый виток санкционной войны начался гораздо раньше. Перед тем как уйти со своего поста, Барак Обама подписал указ, согласно которому 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в США. Тогда же Белый дом отобрал у российской дипмиссии две дачи в Мэриленде и Лонг-Айленде.

Россия тогда не ответила на эти меры, решив подождать, как себя проявит Дональд Трамп.

КАК В ИТОГЕ ОТВЕТИЛА РОССИЯ?

Ответные меры были приняты 28 июля, сразу после принятия закона Конгрессом. Россия сократила число сотрудников американской дипломатической миссии на 755 человек, а также изъяла из пользования американского посольства дачу в Серебряном Бору и складские помещения на Дорожной улице в Москве.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по твсему, если она и поменяется, то не скоро», — заявил тогда Владимир Путин. Президент также добавил, что Москва могла бы принять еще более чувствительные меры, но не хочет нанести урон развитию международных отношений.