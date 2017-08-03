Ежегодный фестиваль Comic-Con прошел в Сан-Диего во второй половине июля. Представлять «Твин Пикс» туда поехал основной актерский состав, включая Кайла Маклахлена и Наоми Уоттс, но сам Дэвид Личн не участвовал. Зато прислал для участников фестиваля смешное приветственное видео, которое опубликовали только сейчас.

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Режиссер сидит в темной комнате, часть его лица скрыта тенью. Под музыку Анджело Бадаламенти из «Твин Пикса» режиссер говорит: «Эй, приятель, мы на четвертом этаже. Что ты делаешь?!» За кадром слышен звук открывающейся двери, а затем крик падающего человека, после чего Линч покидает кадр. Возвращается он уже с оторванной рукой, которая сжимает мячик для гольфа. «Это последний мячик, по которому ударил О. Джей Симпсон, прежде чем попасть в тюрьму», — комментирует режиссер, а затем переходит к приветственному слову. Но на заднем плане вновь начинается хаос, слышно ржание лошади, звук бьющегося стекла. Линч уходит. Ролик заканчивается словами: «Спасибо, ваша лошадь наступила на мою кошку».

Подробнее о третьем сезоне «Твин Пикса»:

1. Третий сезон «Твин Пикса»: для тех, кто ничего не понял

2. Третий сезон «Твин Пикса»: для тех, кто ничего не понял. Часть 2.