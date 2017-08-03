Спойлеры, спойлеры, спойлеры!

Седьмой сезон уже подарил зрителям несколько долгожданных сцен, в которых воссоединяются наши любимые герои, — Санса и Бран Старки, а также Джон Сноу и Тирион Ланнистер.

Из промоматериалов HBO к «Трофеям войны» (Spoils of War, выйдет в понедельник) стало ясно, что нас ждет еще одна встреча, — на этот раз, не совсем радостная.

В третьей серии Теон бросил свою сестру Яру на произвол Эурона Грейджоя, нырнув в морскую пучину. Его спасли выжившие моряки, которые не питают теплых чувств к принцу Железных островов и вообще преданы Яре. И направляются они прямиком в Драконий камень, где волей случая гостит Джон Сноу.

Как мы помним, Теон предал Робба Старка, а также устроил тяжелую жизнь младшим братьям Джона — Брану и Рикону. Как отреагирует новоиспеченный король Севера, еще предстоить узнать.