«Впервые люди увидят меня такой. Откровенный портрет — вот, что мы готовим. Я чувствую себя почти обнаженной перед камерой и я очень довольна результатом. Эти съемки не были вторжением в мою жизнь. Все прошло мягко и комфортно», — рассказала певица и модель в интервью Screen Daily.

Документальный фильм Grace Jones: Bloodlight and Bami снимает Софи Файнс, британский режиссер, ранее работавшая со Славоем Жижеком над фильмом «Киногид извращенца: Идеология» в 2012-м.

«Поначалу Грейс держалась своего публичного образа, но в конце концов решила снять маску, — рассказала Файнс изданию The Independent, — Она не пыталась контролировать процесс съемки, а я не указывала ей, что сыграть. Я просто собирала доказательства».

Bloodlight and Bami выйдет в британские кинотеатры 25 октября.