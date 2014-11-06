Пумбу
8 лет, горилла, самка, живет в Конго. Родители убиты торговцами мясом экзотических животных. Конфискована в городе Пуэнт-Нуаре. Имеет шрам над правым глазом и два затянувшихся пореза на левой руке. С 9 месяцев живет с приемной матерью.
Нкан
6 месяцев, горилла, самец, родился в Камеруне. Родители убиты торговцами мясом экзотических животных. В 2-недельном возрасте конфискован у торговки, направлявшейся в Яунде, и передан в Фонд защиты диких животных в Бастосе (Камерун).
Кибу
3 года, горилла, самец, живет в Камеруне. Родители убиты. В возрасте 3 недель отбит тележурналистами в лесах восточного Камеруна у местных охотников. В руке было обнаружено несколько ружейных пуль. Страдает психическим расстройством.
Шим
5 лет, шимпанзе, самка, живет в Камеруне. Родители убиты. Имеет многочисленные повреждения полости рта. Браконьеры заставляли Шим танцевать, для того чтобы получить пищу. Поэтому, даже живя в приюте, она танцует, если ее не покормили вовремя.
Шанга
2 года, горилла, самка, живет в Германии. Отнята у матери, у которой не было молока. Сейчас Шангу живет у приемной матери-женщины и в ближайшем будущем будет передана в Берлинский зоопарк, где присоединится к группе горилл.
Матоко
4 года, горилла, самка, живет в приюте для горилл в Республике Конго. Родители убиты торговцами мясом экзотических животных. Была спасена, когда схватившие ее охотники попали в облаву местного Министерства охраны окружающей среды.
Ликендзе
4 года, горилла, самка, живет в Конго. Родители убиты. Продавалась на черном рынке и была спасена сотрудниками конголезского Министерства охраны окружающей среды. Сейчас живет в приюте для животных, поскольку разучилась жить в естественной среде.
Лулу
4 года, горилла, самка, живет в Конго. Родители убиты. Обнаружена в хижине браконьеров в отдаленной деревне на севере страны рядом с телом умершей матери. Живет под присмотром приемной матери в приюте для горилл в заповеднике Лесио-Луна.
Элен
4 года, горилла, самка, живет в Конго. Родители убиты. Испытывает трудности в общении с другими гориллами. В настоящее время находится в приюте в группе младших горилл и пока не может быть возвращена в условия природного обитания.
Лавьей
29 лет, шимпанзе, самка, живет в Конго. Родители убиты. Обнаружена в Пуэнт-Нуаре. Большую часть жизни провела в клетке. Первые 6 лет, проведенные в приюте для животных, Лавьей (что в переводе означает «старушка») не решалась выходить из загона.
Джеймс
5 лет, шимпанзе, самец, живет в Камеруне. Родители убиты торговцами мясом экзотических животных. Конфискован у охотников в восточном Камеруне сотрудниками местного Министерства по лесному хозяйству и охране окружающей среды.