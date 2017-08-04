В Сиэттле до 6 августа проходит выставка работ Курта Кобейна , среди которых есть те, которые раньше никогда не видели свет.

Например, оригинальный рисунок Кобейна к Incesticide — альбому Nirvana 1992 года с би-сайдами и демозаписями. На нем изображено похожее на скелет тело, ребенок с проломленным черепом и пара маков.

Также на выставке представлены комиксы и эскизы Кобейна, среди которых — набросок талисмана группы Iron Maiden Эдди и рисунок, который украсил обложку альбома Montage of Heck: Home Recordings (альбом с домашними записями Курта Кобейна, выпущенный в 2015 году в качестве саундтрека к документальному фильму о Nirvana. — Esquire).