Конечно, больше всего мы любим Мэттью Макконахи за роль Раста Коула в первом сезоне «Настоящего детектива». Но и в кино у актера есть запоминающиеся образы. Вспоминаем лучшие из них.

10. «Волк с Уолл-стрит» (2013)

«Волк с Уолл-стрит» — доказательство того, что Макконахи может превратить в шедевр даже маленькую роль. В трехчасовом эпосе Мартина Скорсезе он появляется всего на несколько минут, но это, пожалуй, самые запоминающиеся минуты.

9. «Киллер Джо» (2011)

После просмотра адаптации одноименной пьесы Трэйси Леттса, вы не взглянете без отвращения на жареную курицу. В криминальном триллере Уильяма Фридкина Макконахи играет грязного полицейского Джо Купера, который подрабатывает заказными убийствами.

8. «Контакт» (1997)

В этом запутанном научно-фантастическом эпосе Роберта Земекиса (по одноименному роману Карла Сагана) Мэттью Макконахи играет благочестивого проповедника и философа. Он — один из немногих, кто верит героине Джоди Фостер, убежденной, что мы не одни во Вселенной.

7. «Звезда шерифа» (1996)

Шериф небольшого городка (Крис Купер) расследует убийство, которое произошло 40 лет назад. Пытаясь разобраться в случившемся, он узнает темные секреты своего родного города, в том числе те, которые касаются его собственного отца — бывшего шерифа (его играет Макконахи — актер появлятся во флешбэках).

6. «Порок» (2001)

МакКонахи играет неуравновешенного молодого человека, который приходит к агенту ФБР и рассказывает, что его младший брат — серийный убийца в розыске, который продолжает «миссию» их невменяемого отца. Сюжет разворачивается в тревожную готическую историю, которую снял Билл Пэкстон (он же сыграл экранного отца Макконахи — человека, убежденного в том, что Бог дал ему задание убивать демонов, вселившихся в людей).

5. «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Макконахи в 2000-х уделил много времени главным мужским ролям в романтических комедиях, — настолько много, что пройти них не представляется возможным. В этом фильме актер предстает в образе рекламного агента, который играет в игры с героиней Кейт Хадсон и не может бросить ее, насмотря на все ее попытки отделаться от него.

4. «Время убивать» (1996)

В своей прорывной роли адвоката Джейка Бригенса Макконахи представляет интересы темнокожего мужчины, который убил двух белых мужчин, изнасиловавших его дочь. В снятом по одноименному роману Джона Гришэма фильме актер демонстрирует свои способности в зале суда, когда с помощью пламенной речи склоняет присяжных на свою сторону.

3. «Супер Майк» (2012)

До того, как стать лауреатом «Оскара» и Серьезным Актером, Макконахи снялся в роли техасского качка Далласа с кубиками пресса и плотным загаром. В драме Стивена Содеберга актер сыграл владельца мужского стриптиз-клуба, в котором выступает Майк (Ченнинг Татум).

2. «Далласский клуб покупателей» (2013)

За роль Рона Вудруфа — техасского электрика, у которого обнаружили СПИД, — Макконахи получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. Отказавшись мириться со смертельной болезнью и видя, что государство закрывает на проблему глаза, Вудруф налаживает подпольное распространение лекарств. «Далласский клуб покупателей» вышел сразу следом за яркой ролью в «Волке с Уолл-стрит» — пресса заметила «перерождение» актера и назвала это « макконесансом ».

1. «Под кайфом и в смятении» (1993)

Шедевр Ричарда Линклейтера познакомил нас со многими потрясающими голливудскими актерами, но лучшая роль в этом фильме досталась Мэттью Макконахи. Актер играет Дэвида Вудерсона, 20-летнего лузера, который все еще проводит время со школьниками. Его герой произносит одну из самых известных фраз в истории кино: «Просто продолжай жить, чувак. Ж-И-Т-Ь».