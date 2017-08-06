Судьба сводит вместе одаренного мальчика Джейка из условно нашего Нью-Йорка и последнего из древней касты рыцарей-стрелков Роланда из параллельного мира. Им противостоит Уолтер, Человек в черном, злой колдун и натуральный демон с внешностью и повадками Мэттью Макконахи, а также его слуги — бесчисленные орды мутантов, зверолюдей и прочей дряни из тысяч миров. Помимо локального конфликта стрелка и мальчика с некромантом, существует еще мета-проблема Темной башни, стоящей в центре мироздания и защищающей всех нас от хаоса, стремящегося прорваться извне. Башню пытается разрушить Алый король (коротко говоря, Сатана), живущий при этом как раз в башне, — не стоит, наверное, чересчур углубляться в космогонию Стивена Кинга, на романах которого основан фильм. Тем более, что, во‑первых, в фильме почти ничего из вышеперечисленного нет, а во-вторых, в логике происходящего, кажется, не очень хорошо разбирается и сам Стивен Кинг.

Экранизация «Темной башни» находилась в производстве больше десяти лет, и это был, в общем, не самый простой процесс. Не вдаваясь в лишние подробности, скажем, что в титрах четверо сценаристов — такие вещи почти всегда означают, что сценарий четыре раза переписывался с нуля; это заметно. Тем не менее, почти во всех англоязычных рецензиях ругают несоответствие фильма исходному материалу — и делают это совершенно напрасно.

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Во-первых, формально «Темная башня» — продолжение книжного цикла; Кинг оставил там в финале лазейку в виде закольцованного нарратива. Другой вопрос, что по книгам Роланд, заново начинающий свою погоню за Человеком в черном, должен иметь при себе важный артефакт — Горн Эльда, при наличии которого все должно завершиться уже окончательно. В фильме Горн отсутствует — а значит, вся история когда-нибудь пойдет на новый круг (если, конечно, «Темная башня» соберет достаточно денег в прокате, в чем есть серьезные сомнения).

Во-вторых, исходный материал — не то чтобы «Война и мир»; это очень неровно написанная история из семи основных книг, одной side-story, рассказа-компаньона и нескольких десятков комиксов, которые формально находятся в каноне, но к которым Кинг не имеет почти никакого отношения. Широко известный факт, что во время работы над ранними частями саги писатель пил все, что горит, сидел на большинстве известных науке наркотиков и всерьез планировал самоубийство; во время работы над поздними ее частями Кинга сбила машина и он долго и непросто приходил в себя. Трудно, короче говоря, после подобного ожидать связного, логичного и легко поддающегося экранизации повествования и абсолютно необязательно читать первоисточник перед походом в кино.

Другое дело, что у фильма много самостоятельных проблем, не имеющих отношения к творчеству Стивена Кинга. Зверолюди, одетые в фальшивую человеческую кожу, заявлены в самом начале как мощная движущая сюжетная сила — и так и остаются до самого конца заявкой. Масок никто из них так и не снимает, и кульминационная перестрелка в их нью-йоркском логове похожа на схватку с бандой бомжей, почему-то владеющих автоматическим оружием. Макконахи, первый час дающий натурального демона, к финалу резко сдувается — непонятно, как он вообще дожил до своих лет и своего статуса с таким ограниченным набором заклинаний. Эльба, безусловно, молодец, но его экспозиция подразумевает нечеловеческие навыки обращения с револьверами — и в итоге оказывается, что, скажем, Джон Уик куда более эффективный стрелок, чем Роланд Дискейн. Мальчик Джейк подозрительно быстро переключается из статуса зашуганного аутиста в роль мессии — книгам для этого понадобилось несколько тысяч страниц, но даже по меркам сжатой кинодраматургии получилось неубедительно. Непонятны даже сюжетные вставки: то есть, легкое землетрясение и красноватая туча — это все, что угрожало Нью-Йорку и всей нашей реальности?.. В Калифорнии, если что, такие вещи случаются раз в неделю и никто не бежит вызывать стрелков.

Нельзя, впрочем, не заметить, что в фильме многое на своих местах и многие вещи сделаны довольно неплохо — другое дело, что элементы друг с другом не сочетаются; наполовину собранный паззл. Для странных людей, относящихся к «Темной башне» как к священному тексту, это оскорбительная поделка. Тем, кто книг не читал, просто почти ничего в происходящем не понятно. Тем, кто читал давно и не испытал мощного потрясения, все равно не очень понятно и тоже слегка оскорбительно (особенно превращение Уолтера в черного мага Влада Кадони).

Жалко, конечно. Тут были все шансы.