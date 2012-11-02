Может ли козел стать президентом

В 1989 году в ходе пересмотра административных границ новозеландские власти вывели поселок Вангомомона из подчинения региону Таранаки и включили его в регион Манавату-Уангануи. Решение вызвало протест со стороны всех 172 жителей поселка и привело к провозглашению суверенной Республики Вангомомона. Одновременно были учреждены должности президента Республики Вангомомона и мэра города Вангомомона, замещать которые, согласно решению жителей, могло одно и то же лицо, причем местное законодательство не ограничивало соискателей ни в возрасте, ни в видовой принадлежности. Так, в конце 1999 года президентом и мэром Вангомомона стал 12-летний козел Билли Гамбут, однако уже 3 июня 2001 года он скончался на исходе 18 месяца своего президентского срока. Известие о смерти главы государства было опубликовано многими новозеландскими СМИ, что, как принято полагать, обеспечило интерес туристов к празднованию Дня Республики, которое проходит раз в два года в конце января и является для Вангомомона основным источником дохода.

Президенты республики Вангомомона

Иэн Кьеструп («Кесси») 1989−1999 Местный фермер занял высокий пост сразу после провозглашения независимости Вангомомона, однако о том, что его кандидатура была выставлена на выборы, Кьеструп узнал после своей победы. Билли Гамбут 1999−2001 Избирком счел Билли Гамбута победителем после того, как тот съел все избирательные бюллетени. Мемориальный комплекс, где захоронен Билли Гамбут, находится в центре Вангомомона. Тай Путу 2003−2004 После двух лет безвластия главой государства был избран пудель Тай Путу, но уже через год он покинул пост по причине стресса, вызванного неудавшимся покушением на его жизнь. Мёрт Кеннард 2005 — настоящее время На выборах 2005 года механику-самоучке, прозванному Мёрт-черепаха, противостоял трансвестит Мириам — садовник из Веллингтона. Кеннард не только одержал победу, но и был переизбран в 2009 году.

Козлы, ставшие мэрами

КОЗЕЛ КЛЭЙ ГЕНРИ III, ГОРОД ЛАХИТАС, ТЕХАС, США

На выборах мэра городка Лахитас был избран козел по имени Клэй Генри-старший. Выбор жителей не носил протестного характера, поскольку козел был знаменит на весь Техас тем, что мог выпить любое количество пива, что привлекало в городок сотни туристов. Пробыв у власти шесть лет, в 1992 году Клэй Генри-старший был убит в драке за самку своим сыном Клэем Генри-младшим. Власть перешла к последнему, но он оказался плохим управленцем, и в 1996 году мэром был назначен Клэй Генри Третий, благодаря которому история мэров Лахитаса стала известна за пределами штата. В 2002 году местный житель Джим Боб Хардгроув кастрировал мэра за то, что тот выпил его пиво. Пенис Клэя Генри Третьего был обнаружен полицией в холодильнике Хардгроува, но уголовное дело не получило развития. Как заявил прессе владелец козла, «Клэй Генри Третий идет на поправку, но его здоровье уже никогда не будет таким, как прежде».

КОЗЕЛ ОПИ, ГОРОД АНЗА, КАЛИФОРНИЯ, США

2004-м

«— Гражданка, уберите козла!

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!» «Понедельник начинается в субботу», Аркадий и Борис Стругацкие

На благотворительных выборах, прошедших в 2003 году, почетным мэром Анзы был избран козел Опи, собравший самую большую сумму пожертвований. Кандидатура Опи была выдвинута фермером Дэном Гуртадо, который в 2003 году выходил новорожденного козленка после того, как от того отказалась мать. Средства, собранные Опи, были переданы на финансирование льготных стипендий для малоимущих студентов, однако бывший мэр города Карл Лонг заявил, что находит процедуру выборов унизительной. Согласно местному законодательству, выборы почетного мэра должны проходить в Анзе раз в год, но ввыборов не было, и полномочия Опи были продлены. Однако в 2005 году местная торговая палата отказалась выступать спонсором избирательных кампаний, и Опи был вынужден уйти в отставку. Свой век он доживает в обществе двух пожилых коз — Джорджии и Файеркрэкер, также принадлежащих Дэну Гуртадо.

Традиция зачисления козла кашмирской породы в Первый пехотный батальон Королевских валлийцев Британской армии существует с 1844 года. Именно в этом году козел по имени Билли впервые стал символом и талисманом подразделения, одновременно с этим получив звание младшего капрала. С тех пор королевский двор, имеющий на содержании стадо кашмирских козлов, поставляет указанному подразделению новых животных по мере того, как на смену умершему или погибшему козлу требуется замена. Согласно традиции при зачислении в батальон всем козлам присваивается фамилия Виндзор, под которой животные, как правило, служат в подразделении всю свою жизнь, получая возможность питаться в офицерской столовой.

Ослы в политике

ОСЕЛ МАРКО, ГОРОД ВАРНА, БОЛГАРИЯ

В 2011 году — помимо действующего мэра города Кирила Йорданова — официальным кандидатом на пост мэра Варны был выдвинут осел по имени Марко. Несмотря на поддержку «Общества за новую Болгарию», выдвинувшего Марко, ему не удалось одержать на выборах победу, что, по мнению болгарских обозревателей, объясняется в первую очередь тем, что оппонент Марко — мэр Кирил Йорданов — отказался от участия в теледебатах с ослом, назвав это предложение унизительным. На следующий день Ангел Дянков, директор избирательного штаба Марко, заявил прессе: «Действительно, Марко вряд ли понравится стоять на сцене рядом с таким нечестным политиком». Впрочем, по итогам состоявшихся выборов на пост мэра был переизбран Кирил Йорданов.

ОСЕЛ ПАКО, ГОРОД ФЛОРИССАНТ, ШТАТ КОЛОРАДО

В 2000 году на благотворительных выборах почетного мэра городка Флориссант, к которым были допущены только ослы, был избран осел Пако Белл. Позднее, в 2004 году, Пако Белл вновь одержал победу: один из трех его конкурентов заболел, второй исчез накануне голосования, а третий оказался ламой с приклеенными для сходства с ослом ушами.

«Здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Спасибо!» Виктор Янукович, президент Украины

РАФАЭЛЬ ЛЕОНИДАС ТРУХИЛЬО МОЛИНА, стоявший во главе Доминиканской Республики с 1930 года вплоть до его убийства в 1961-м, происходил из бедной семьи и в детстве воровал кур, коз и даже лошадей. Однако прозвище El Chivo, то есть «Козел», он получил позднее, когда занимал высокий государственный пост. Несмотря на то что Трухильо был официально женат три раза, в народе ходили многочисленные анекдоты о его сексуальной распущенности, и именно благодаря этому он получил прозвище El Chivo, так как в доминиканском фольклоре козел считается воплощением беспорядочной половой жизни. Среди прочих прозвищ Трухильо можно назвать El Jefe («Шеф»), El Benefactor («Благодетель») и Chapitas, то есть «Значки», поскольку именно так в народе называли его многочисленные медали и ордена.

Видовое разнообразие среди животных-политиков*