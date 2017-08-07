В Мюнхене на стадионе Allianz Arena состоялся финальный матч турнира Audi Cup 2017, в котором сошлись мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». На 33-й минуте капитан испанцев Кеиди Баре вывел свою команду вперед, но за 7 минут до финального свистка счет сравнялся: полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фермино реализовал пенальти.

Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти: «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счетом 6:5.

Британский клуб по итогу занял второе место в турнире, а кроме того, его защитник Рагнар Клаван был назван лучшим футболистом финала по версии Audi Player Index.

Третье место на Audi Cup 2017 досталось итальянскому клубу «Наполи», обыгравшему мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0.