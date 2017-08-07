В одном из первых своих фильмов Шарлиз Терон сыграла персонажа по имени Тина — девушку джазиста-ударника, пытавшегося преуспеть в одной из местных групп города Эри, штат Пенсильвания. Ее пышные светлые волосы и привлекательная внешность прекрасно вписывались в образ героини, убежденной, что девушек нужно водить в кино и рестораны, а не на школьное шоу талантов, где подают хот-доги. С самого начала фильма становится ясно, что такие отношения долго не продлятся, — это подтверждается спустя пару сцен, когда Тина заходит в стоматологический кабинет и влюбляется в своего врача (хороший, соответствующий характеру героини способ вывести ее из фильма).

Фильм назывался «То, что ты делаешь» (1996), и это был дебют Тома Хэнкса в режиссуре. Маленькая и поверхностная роль, доставшаяся Терон, — именно то, что Голливуд мог тогда предложить бывшей модели и танцовщице, пытавшейся пробить себе дорогу. Это все, на что актриса могла рассчитывать в то время.

Спустя более чем 20 лет все еще светловолосая Шарлиз Терон играет во «Взрывной блондинке» — недавно вышедшем неоновом боевике Дэвида Литча, где все внимание сосредоточено именно на ней. Актриса показывает свои возможности в самой брутальной и откровенной манере, начиная с первой сцены — в которой она, в синяках и шрамах, сидит в наполненной льдом ванной и жадно поглощает водку — до последней, где актриса ловко проходит через комнату, переполненную вооруженными мужчинами. Персонаж Лоррейн Бротон — это напоминание о том, как Шарлиз Терон настойчиво, подчас без лишнего шума, строила свою карьеру, играя сильных, травмированных и несгибаемых женщин, борющихся с гендерными стереотипами и нормами.

«Меня волновала не только долговечность моей карьеры. Я хотела пробовать себя в разных амплуа, — в интервью The Wall Street Journal актриса объяснила, почему отказывалась от шаблонных женских ролей. — Я осознала, что могу строить карьеру, которая удовлетворяла бы меня, просто отвечая отказом на некоторые предложения».

Кадр из фильма «Ограбление по‑итальянски»

Роль грозного британского шпиона в конце холодной войны придает ее прочим воплощениям — воительнице Фуриосе в «Безумном Максе», голодной до власти королеве Равенне в «Белоснежке и охотнике 2», и холодной, расчетливой злодейке в восьмом «Форсаже» — новый, впечатляющий контекст. Но прежде чем стать полноценной звездой боевиков, Терон научилась твердо держаться в среде, в которой в основном доминируют мужчины. Справедливости ради стоит заметить, что это случилось задолго до «Ограбления по‑итальянски», который вышел в 2003 году, — где-то между «Адвокатом дьявола» и «Правилами виноделов». Но глуповатый фильм Ф. Гэри Грея про грабителей, похожий на рекламный ролик для Mini Cooper, дал актрисе первую возможность сыграть с мужчинами по‑крупному — она смогла на большой скорости погоняться по акведукам и тоннелям метро Лос-Анджелеса, заняться взломом сейфов и нанести финальный удар. С этого фильма началось восхождение Шарлиз к ролям, больше соответствующим ее способностям и таланту.

Потом было сотрудничество с Пэтти Дженкинс, которое в 2004 году принесло Терон «Оскара» за лучшую женскую роль. Ради «Монстра» она набрала 18 килограммов, лишилась бровей и превратилась в Эйлин Уорнос — уличную проститутку из центральной Флориды, ставшую серийным убийцей. Дело не только в визуальном перевоплощении Терон — но в ее игре, которая позволила создать образ уязвимой, измученной женщины, скрывающей свои страхи под хищным взглядом и мужественной осанкой.

Кадр из фильма «Монстр»

Терон продолжила играть угнетенных женщин, пытающихся наладить свою жизнь, в фильме «Северная страна» (2005). Картина рассказывает о реальном судебном процессе конца 1980-х, когда против одной из горнодобывающих компаний в Миннесоте подали групповой иск о сексуальных домогательствах. Шарлиз Терон снова выступает в роли «борца»: ее героиню бьет муж и домогаются коллеги по шахте, но она не сдается и пытается добиться справедливости, в то время как другие женщины убеждают ее «усердно работать, держать свой рот на замке и принимать свою долю как мужчина». Помимо судебной линии в фильме показана история матери, отчаянно пытающейся наладить отношения с сыном, который в разговоре с ней узнает тайну своего рождения.

В 2011 году актриса бросила обществу еще один вызов, сыграв в фильме Джейсона Райтмана «Бедная богатая девочка» не самую обаятельную писательницу, страдающую от алкогольной зависимости. Сегодня эта роль не кажется такой уж революционной, но по сути это был еще один шаг Терон на пути к гендерному равенству в кинематографе: если зрители смогли полюбить Тони Сопрано, Дона Дрейпера и Уолтера Уайта, то они должны принять и Мэвис Гэри — импульсивную, грубую и социопатичную героиню-женщину.

Кадр из фильма «Северная страна»

Актерская карьера Терон — это постоянная борьба. В 2015 году после взлома базы данных Sony актриса добилась повышения гонорара до уровня заработка ее коллеги по «Белоснежке и Охотнику» Криса Хемсворта. В том же году продюсерская компания Шарлиз Denver & Delilah Productions подписала контракт с Universal Studios и теперь прикладывает серьезные усилия в поиске сценариев, в которых центральная роль отведена женщине (компания сотрудничает и с телевидением — например, совместно с Netflix запустила сериал «Начальница»). С тем же упорством, с которым она берется за роли, Терон добивает лучших возможностей для других.

Это возвращает нас ко «Взрывной блондинке», на создание которой Терон и ее компания потратили пять лет — от разработки истории, изучения исходного материала (графического романа «Самый холодный город») и заключения договора со сценаристом Куртом Джонстадом и Дэвидом Литчем. Неудивительно, что сразу после выхода «Блондинки» Терон стали называть женской версией Джеймса Бонда и сравнивать с другими персонажами, над которыми работал Литч, — с Джейсоном Борном и Джоном Уиком. Кстати, симптоматично, что сравнение ограничено исключительно героями мужского пола.

Шарлиз Терон говорила в одном из интервью, что примерами для подражания для нее являются Сигурни Уивер и Линда Гамильтон («Чужой» и «Терминатор»). Но она также признала, что актрис, способных поддерживать статус звезд экшена, — за исключением Милы Йовович, Умы Турман и Анджелины Джоли — крайне мало. «Бывали случаи, когда актрисы отлично себя проявляли и разбивали «стеклянный потолок». Но сохранить такое положение дел не удавалось. Бывали и обратные случаи, когда фильм проваливался в прокате и никто не хотел снимать новый фильм с женщиной в главной роли», — рассказала актриса в интервью Variety .

Во «Взрывной блондинке» хватает сцен насилия, в которых героиня Шарлиз Терон использует все возможные предметы домашней утвари, чтобы дать отпор врагам. Чего только стоит снятая долгим планом пятиминутная сцена — оператор сделал все, чтобы показать, как хромающая Лоррейн, вся в крови и синяках, переживает нападение. «Многие студии и продюсеры не любят сцены, где женщина предстает побитой. Но мы хотели показать все, как есть», — утверждает актриса.

Но на самом деле реалистичность и загадочность Лоррейн гораздо лучше проявляются не там, где она размахивает ногами и наносит множественные удары, а в сцене, где она решает не ввязываться в романтические отношения с полевым агентом из Берлина (которого сыграл великолепный Джеймс Макэвой), а вместо этого завязывает сексуальную интрижку с француженкой (София Бутелла) — и разрывает привычный шаблон женщины из боевика.

Мы почти ничего не знаем о прошлом главной героини, о том, что может сделать ее слабой и уязвимой. По сути Лоррейн — это совокупность всех бесстрашных женщин, которых Шарлиз Терон сыграла за свою карьеру и у которых наконец появилась достойная площадка для перевоплощения.