На этом участке аварии запрещены
Опасность бдит, когда осторожность спит
Наслаждаться видом гор может бдительный шофер
Заливай топливо в машину, а не алкоголь в себя
Быть спокойным лучше, чем покойным
Аккуратное вождение редко калечит
Когда дорога невыносима, выносливый набирает силы
Одних скорость любит, других скорость губит
Разве ты засыпаешь во время секса?
Всего-то просим скорость сбросить
Будь помягче на моих изгибах
Доверяй лошадиным силам, а не алкогольным парам
Нетерпелив на дороге — терпелив в больнице
Милый, я хочу тебя, но не так быстро