В новом сезоне культового сериала полно леденящих кровь звуков, которые усиливаются в особо напряженные моменты. Если вам очень полюбились эти гудящие басы, жутковатый шум ветра и грохочущие электрические шумы (или вы просто ценитель дроун-музыки), то новый альбом Anthology Resource Vol. 1 звукорежиссера Дина Харли как раз для вас.

Пластинка, выпущенная под лейблом Sacred Bones, включает все записи, созданные Харли для нового сезона «Твин Пикс». По звучанию они напоминают индустриальныесимфонии, которые можно услышать в первой картине Линча «Голова-ластик» (1977). В 2004 году Библиотека Конгресса США поместила ленту в Национальный реестр фильмов, признав «культурно значимым».

Харли сотрудничает с Линчем как минимум десять лет, начиная с «Внутренней империи», вышедшей в 2007 году. В 2013 году Харли продюсировал второй студийный альбома Линча The Big Dream.

В создании композиций для «Твин Пикс: Возвращение» также приняли участие группы Nine Inch Nails, Chromatics и британский продюсер Хадсон Мохоук.