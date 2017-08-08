Три года спустя после выхода последнего сезона сериала «Новости» (HBO), Аарон Соркин возвращается на телевидение. Лауреат «Оскара», «Эмми» и других престижных премий напишет сценарий к байопику о знаменитой комедийной актрисе Люсиль Болл.

Впервые о проекте стало известно еще два года назад, но до производства дело так и не дошло. Но фильм, похоже, все-таки состоится: по информации Deadline , права на экранизацию биографии выкупил Amazon.

Сериал расскажет о карьере и жизни актрисы, которую в США прозвали «королевой комедии». На экране ее воплотит оскароносная Кейт Бланшетт. Актер на роль Дези Арнаса — мужа и коллеги Болл по телевизионному шоу 1950-х «Я люблю Люси (I Love Lucy) — еще не утвержден. Среди прочих рассматривается кандидатура Хавьера Бардема.

Проект продюсируют дети Болл и Арназа — Люси Арназ и Дези Арназ-младший.