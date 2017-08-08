Три года спустя после выхода последнего сезона сериала «Новости» (HBO), Аарон Соркин возвращается на телевидение. Лауреат «Оскара», «Эмми» и других престижных премий напишет сценарий к байопику о знаменитой комедийной актрисе Люсиль Болл.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Впервые о проекте стало известно еще два года назад, но до производства дело так и не дошло. Но фильм, похоже, все-таки состоится: по информации Deadline, права на экранизацию биографии выкупил Amazon.

Сериал расскажет о карьере и жизни актрисы, которую в США прозвали «королевой комедии». На экране ее воплотит оскароносная Кейт Бланшетт. Актер на роль Дези Арнаса — мужа и коллеги Болл по телевизионному шоу 1950-х «Я люблю Люси (I Love Lucy) — еще не утвержден. Среди прочих рассматривается кандидатура Хавьера Бардема.

Проект продюсируют дети Болл и Арназа — Люси Арназ и Дези Арназ-младший.