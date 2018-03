Во второй части «Дэдпула» американский актер Джош Бройлин («Старикам тут не место», «Город грехов 2») исполнит роль Кейбла, путешествующего во времени солдата-мутанта с телепатическими способностями.

Райан Рейнольдс разместил фото партнера по съемкам в своем Twitter, сопроводив изображения подписью «у всех есть смурной, вооруженный до зубов дядя из будущего». На картинке запечатлено испещренное шрамами лицо Кейбла со светящимся красным глазом.