«ГАРАЖ» И НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Совместными усилиями Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой прошла реконструкция острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге: увеличилось пространство парка, а в нем самом запустилась культурная программа. Здесь проходят концерты, выставки, перформансы и лекции.

В 2008 году в Москве открылся Центр современной культуры «Гараж», став первым проектом фонда Iris Foundation, который Абрамович и Жукова основали для поддержки и развития искусства. «Гараж» быстро стал местом силы и начал проводить крупные выставки.

Алексей Зотов / ТАСС

СОБСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Супруги собрали одну из самых внушительных — и, безусловно, дорогих — коллекций в мире. В 2013 году, например, они приобрели порядка 40 живописных произведений художника-концептуалиста Ильи Кабакова — сделку оценили примерно в $60 млн.

Кроме того, в 2008 году Абрамович купил для Жуковой картины Фрэнсиса Бэкона на сумму $86 млн и полотна Люсьена Фрейда за $33 млн.

ВЫПУСК ЖУРНАЛА

Практически каждый выпуск журнала о современном искусстве GARAGE RUSSIA — это событие. Немудрено: Дарья Жукова использует максимум своих связей и влияния, чтобы его делали самые авторитетные люди в индустрии. Карл Лагерфельд, например, специально для восьмого выпуска прислал серию снимков «Хорошие девушки не…» — кстати, обложку этого украшала одна из самых популярных современных моделей Кендалл Дженнер. Помимо громких имен журнал привлекает читателей инновационным подходом к контенту. Например, в одном из номеров с помощью специального приложения можно было «оживить» страницы Garage и в деталях рассмотреть виртуальную скульптуру Джеффа Кунса или скачать эксклюзивный фильтр в Snapchat, отсканировав код с обложки.

К журналу приложили руку фотографы с мировым именем (Бенджамин Леннокс, Вилли Вандерперре), а также известные модели (Кара Делевинь, Джорджия Мей Джаггер), дизайнеры (Кристан Лабутен, Оливье Рустен), художники, актеры и другие.

Станислав Забурдаев / ТАСС

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Вместе с издательством Ad Marginem музей «Гараж» запустил издательскую программу о современном искусстве, фотографии, архитектуре, театре, кинематографе и теории новых медиа, также публикуя исследования на основе собственного архива.

Коллекция «Гаража» пополнялась благодаря дарам Айдан Салаховой, Ирины Меглинской и других — архивами галерей XL и «Школа», материалами работы L-галереи первой половины 1990-х и электронным архивом выставок Paperworks. В распоряжении Музея находится подборка регулярной российской прессы 1907−1927 годов.