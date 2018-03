Спустя 77 лет после смерти автора «Великого Гэтсби» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона», пользователи Twitter неожиданно обратили внимание на внешний облик писателя.

«Не могу поверить, что прическа Ф. Скотта Фицджеральда выглядела так. И никто об этом не говорит!».

I can't believe this is what F. Scott Fitzgerald's hair looked like. No one ever talks about it. pic.twitter.com/8S58bqLIUn — Alice Slater (@smokintofu) July 20, 2017

На этом снимке писатель действительно выглядит несколько эксцентрично — как человек, которому чудом удалось избежать обезглавливания. Фицджеральд креативно подошел к прическе с прямым пробором: он не просто разделил волосы на две части, но и завил каждую сторону мягкой волной.

Фотография быстро разошлась в Twitter. Некоторые пользователи шутили над необычным образом писателя («он выглядит, как вырванный зуб мудрости), а другие возмущались самим фактом обсуждения прически Фицджеральда.

Honestly he looks v much like the wisdom tooth pulled out of my face last year bc it was dying — Jennifer (@Tighe_er) July 20, 2017

«Он просто подражал своей супруге Зельде — королеве завивки»

He was trying to emulate his wife Zelda queen of the wave ��� pic.twitter.com/EJ8Lj3qOny — Beth Edwards (@bethedwardsuk) July 20, 2017

«Может, потому что он написал величайший роман XX века и прическа вообще не имеет значения?»

Maybe because he wrote the greatest novel of the 20th century it wasn't deemed noteworthy. — Paul O'Keeffe (@Back2Bataan) July 20, 2017

«Первое, о чем я подумала, — Червонная королева».

Immediately thought of The Queen of Hearts. pic.twitter.com/WzQO45GkOP — L A U D A N U M (@iloveknives) July 20, 2017

А я думал, что же послужило вдохновением для этого.

I always wondered what inspired this. pic.twitter.com/AtULm41NN4 — An Actual Pudding (@puddinks) July 20, 2017

А меня всегда приводила в замешательство прическа молодого Сталина. Этот объем восхитителен.