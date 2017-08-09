В заявлении, которое Синтия Пауэлл подала на развод с Джонном Ленноном в 1968 году,
Из ранее не публиковавшегося письма Леннона выяснилось, что музыкант никогда не считал Йоко Оно причиной расставания. «Нам обоим хорошо известно, что наш брак рухнул задолго до появления в нашей жизни ЛСД или Йоко Оно… Такова реальность!», — написал он в 1976 году своей первой жене. Письмо было ответом Леннона на публикацию выдержек из A Twist of Lennon — автобиографии Пауэлл, в которой она написала о периоде жизни с «битлом».
Леннон также указал бывшей супруге на то, что рассказ об их совместном ЛСД-трипе слишком расплывчат, и она, видимо, забыла о последующих подобных «путешествиях». Также музыкант напоминает, что Пауэлл приезжала к нему в Лос-Анджелес в период его расставания с Йоко Оно и просила снова жениться на ней или стать отцом ее второго ребенка.
«Я не виню тебя за желание смыть с себя связанное с The Beatles прошлое, но если ты настроена серьезно, то стоит избегать общения с прессой. Мы провели вместе несколько замечательных лет, так что сосредоточься на них для разнообразия. Как говорил Дилан: «Это просто поворот судьбы», — написал Леннон.
Письмо было адресовано изданию News of the World, опубликовавшему отрывки из книги Пауэлл. К нему прилагалась записка, в которой музыкант просил напечатать послание без редактуры, потому что это «справедливо по отношению ко мне и вашим читателям».
Письмо и прилагающаяся к нему записка выставлены на онлайн-торги RR Auction. Лот оценивается свыше $25,000.