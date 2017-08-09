Исследователи из Уорикского университета в Великобритании выяснили , что водители Uber научились обманывать приложение в свою пользу.

Чтобы получить заказ по повышенному тарифу, они массово выходят из системы, которая автоматически переходит в режим недостатка машин (такое бывает в часы пик). Дождавшись повышения коэффициента, они возвращаются в приложение и начинают принимать заказы.

Исследователи узнали об этом, поговорив с водителями такси в Лондоне и Нью-Йорке, а также изучив форумы, на которых они общаются.

«Ребята, оставайтесь разлогиненными до тех пор, пока не повысится тариф. Меньше доступных машин и повышенный спрос — подорожание», — значится в одном из постов на Uberpeople.net.

Собеседники исследователей утверждают, что в Uber в курсе происходящего, так как подобное происходит каждую неделю.

Представители компании это отрицают: «У нас есть ряд технических мер для предотвращения подобного».

Во сколько раз увеличивается стоимость поездки после подобных манипуляций и как Uber собирается разрешить эту проблему, неизвестно.