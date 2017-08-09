Подрядчики, которые делали ремонт для семьи Винтер, разобрали потолок и наткнулись на доску для нардов с разным хламом внутри. Оказалось, что это не что иное, как подарок от автора «Бойцовского клуба», у которого нынешние владельцы приобрели дом 10 лет назад.

Радостным событием хозяйка дома, Джолион Винтер, поделилась на своей странице в Facebook. «Там была схема перепланировки ванной от Чака, письмо, адресованное любому, кто найдет его, копия «Бойцовского клуба» с личным автографом, фотографии и газетные статьи, датируемые временем, когда коробка была помещена в потолок. Очень классно. Спасибо, Чак Паланик!!!», — написала она.

В письме Паланик немного рассказывает об истории дома, описывает, что изображено на фото, а также рассказывает, кто он такой.

«Мы надеемся, вы так же счастливы в этом доме, как были мы. Мы сделали все возможное, чтобы оставить этот дом в лучшем состоянии, чем он был до нас», — завершил послание автор.