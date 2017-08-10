Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после четырех с половиной лет заключения. Он был осужден за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году. Спустя два дня оппозиционер дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о пребывании в тюрьме и дальнейших планах. Вот главные тезисы:

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Удальцов хочет заняться обновлением и консолидацией левого движения в России и в будущем даже выдвинуть единого кандидата в президенты. По его мнению, нынешний курс заводит страну в тупик, «позитивных изменений не произошло».

«Во всем мире мы наблюдаем запрос на перемены. Укрепляются левые силы. В США [Берни] Сандерс получил поддержку. [Жан-Люк] Меланшон и другие левые партии во Франции набирают обороты. Задача оппозиции в России осуществить тот левый поворот, на который есть запрос во всем мире» ( Ведомости ).

Представлять левые силы должно «свежее молодое лицо». Кто это может быть, Удальцов не уточнил; сам он избираться не может, так как осужден по тяжкой статье: «Я не буду шарлатаном и не стану говорить, что могу участвовать в выборах».

Он заверил, что за четыре с половиной года его отношение к власти и мировоззрение не изменились: «Я как был критиком Путина, так и остаюсь». При этом позицию власти по вопросу Крыма он поддерживает — «крымчане так захотели».

ОБ ОППОЗИЦИИ

Сегодняшнее состояние оппозиции Удальцова «не вдозновляет», поскольку она разобщена. По мнению лидера «Левого фронта», виновна в этом отчасти власть, а также «амбиции некоторых лидеров». Удальцов собирается встретиться с некоторыми оппозиционерами, чтобы понять, искренни ли они в своих действиях или «марионетки в чьих-то руках».

«То, что сейчас коалиция развалена, то, что сейчас этой коалиции нет, — это большая беда. В чем вижу свою задачу, миссию на ближайшее время— постараться эту коалицию восстановить. Это не значит, что мы должны брататься, но по каким-то базовым вопросам мы должны взаимодействовать» ( Росбалт ).

О НАВАЛЬНОМ

На пресс-конференции Удальцов обвинил Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в намеренных провокациях, которые привели к задержаниям и арестам во время протестных акций в 2011—2012 годах.

«Некоторые из оппозиции вели себя странно. Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром «Ударник». Нельзя заведомо подставлять людей под аресты» ( РБК ).

«Сейчас тоже людей на массовых акциях подставляют под дубинки, не знаю, что это, — такая стратегия? Мне кажется, это неправильно», — добавил оппозиционер.

Также Удальцов заявил, что не пойдет «митинговать за Навального»: «Я знаю про его позицию выдвигаться в президенты. Но он не мой кандидат».