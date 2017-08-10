Внимание, спойлеры!

Зрителей удивило безрассудство Джейме Ланнистера, который в четвертой серии «Игры престолов» бросился с копьем на Дейенерис, пока та пыталась помочь своему раненому дракону.

«Беги, идиот», — так прокомментировал поступок своего брата Тирион.

Но если вспомнить все, что Джейме говорил о Безумном Короле, отце Дейенерис, то его поведение кажется более чем логичным. Вместо нас это сделал пользователь Youtube, который выложил ролик — компиляцию с цитатами Джейме об Эйрисе II.

Разговор Джейме с Робертом Баратеоном (первый сезон):

— Что Безумный Король сказал, когда ты вонзил нож в его спину? Назвал тебя предателем? Стал молить о пощаде?

— Он сказал то же, что говорил в течение нескольких часов: «Сожгите их всех».

С Бриенной Тарт (третий сезон):

— Он сказал мне принести ему голову моего отца. Затем обернулся к своим пироманам и приказал: «Сожгите их всех. Сожгите их в их домах. Сожгите их в их постелях. Сожгите их всех», он продолжал это твердить. «Сожгите их всех».

С Недом Старком (первый сезон):

Когда я смотрел на умирающего Безумного Короля, я вспоминал, как он смеялся, пока твой отец горел заживо. Я чувствовал, будто вершится правосудие.

Очевидно, что в глазах Джейме дочь Безумного Короля, ворвавшаяся в Семь Королевств на драконе и беспощадно сжигающая армию Ланнистеров, ничем не отличается от своего безумного отца. Поэтому он сделает все возможное, чтобы избавить мир от последнего (как ему кажется) Таргариена.