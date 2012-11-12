КРИСТОФЕР АРЕНДТ, 24 года, студент, проходил военную службу на базе в Гуантанамо с января по ноябрь 2004 года:

«Я старался работать в ночные смены. Когда они не спали, мне все время хотелось извиниться перед ними. Когда они спали, об этом можно было не беспокоиться. Я мог просто ходить взад-вперед по коридорам.

Один из заключенных обычно просыпался раньше других, часов в пять, и созывал остальных на молитву. Его держали в самой последней камере корпуса. Заключенные пели потрясающе, но слушать их было довольно жутко. 48 человек просыпаются с утра и в один голос поют прекрасную песню, в смысл которой я никогда бы не смог проникнуть, потому что арабский — выше моего разумения. Это было очень мощно.

База «Дельта» расположена на скале, которая нависает над океаном. Я до этого никогда не бывал на океане. В армии меня очень часто поражало несоответствие чудовищности происходящего и в то же время его эстетической привлекательности. Когда я впервые увидел, как двое заключенных готовятся к молитве и одновременно начинается рассвет, это, наверное, было самое неоднозначное зрелище в моей жизни. Каждый день ты обходишь корпуса тюрьмы: два ряда камер, по 24 в каждом, это 48 человек, но у тебя нет и малейшего представления о том, почему они здесь. Ты приносишь им еду, а если они начинают сходить с ума, прыскаешь в них каким-то ужасным химикатом на нефтяной основе. А потом берешь пятерых и уводишь, чтобы их отъебошили по полной программе.

Я вырос в городе Шарлот, штат Мичиган. Семья жила в вагончике посреди кукурузного поля, прямо на грунтовке. Первый раз я увидел мусульманина только в тюрьме. Я пошел служить, когда мне было семнадцать, 20 ноября 2001 года. Перед тем как отправиться на Кубу, я купил два порножурнала; никогда бы не подумал, что буду настолько угнетен тем, что они меня совершенно не заинтересовали. В конце концов я порезал их на мелкие кусочки и оклеил порнухой свою стену в казарме. Получились такие обои, на полкомнаты. Мама мне прислала пачку наклеек с динозаврами, так что совсем уж крутую порнуху я залепил всякими диплодоками и игуанодонтами. Сидел и пялился на всю эту красоту. Подолгу, очень подолгу.

Я и пробыл-то в тюремных корпусах всего два месяца, но это меня здорово подкосило. Я не понимал, как со всем этим быть. В какой-то момент взял кабель, привязал к вентилятору на потолке у себя в казарме и решил вешаться. В итоге вырвал вентилятор из потолка. Это было за несколько месяцев до дембеля.

Единственное, по чему я скучаю, это стаканчики. Заключенным разрешались только пенопластовые стаканчики, и они их разрисовывали. Я точно знаю, что им запрещено изображать человека и вроде бы вообще любое животное. Так что они рисовали цветы. Целиком разукрашивали эти штуки цветами. Потом их забирали. Страшная глупость: мы забираем стаканчик — как будто на нем может быть зашифровано какое-то секретное послание, они его кинут в море, и кто-то его найдет, — и пересылаем его в военную разведку. А те посмотрят, значит, на эти крошечные штуковины, да и выкинут. Вот эти стаканчики я страшно любил».