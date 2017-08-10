Французская актриса Изабель Юппер сыграет в новом сериале «Романовы» (The Romanoffs), который снимет шоураннер «Безумцев» и соавтор «Клана Сопрано» Мэттью Уайнер. Сериал с бюджетом в $50 миллионов расскажет о потомках российской царской семьи.

Всего планируется снять восемь эпизодов — их объединит общая тема, но в каждой серии будет свой сюжет, актерский состав и локация.

Помимо Юппер в сериале снимутся звезды «Безумцев» Джон Слэттери и Кристина Хендрикс, а также номинант на «Золотой глобус» Аарон Экхарт («Здесь не курят», «В компании мужчин»). Какие роли им достанутся, не сообщается.

Уайнер выступит в роли сценариста, режиссера и исполнительного продюсера.

«Романовы» снимаются по заказу Amazon, релиз ожидается в первой половине 2018 года.

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